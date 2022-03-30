В Пензенской области осужден мужчина, который застрелил знакомого

30.03.2022 | 18:30

В Пензенской области вынесен приговор 59-летнему жителю Мокшанского района, по вине которого погиб его товарищ.

Преступление было совершено 7 ноября 2021 года в поселке Мирном. К местному жителю пришел знакомый 1982 года рождения. Они выпили.

«Через некоторое время хозяин квартиры попросил гостя уйти, так как хотел лечь спать. Потерпевший уходить отказался, при этом начал нецензурно выражаться», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Вспыхнула ссора. Гость несколько раз ударил хозяина. Тот ответил пощечиной, а затем отправился в сарай за оружием. Взяв охотничье ружье, заряженное дробовыми патронами, мужчина вернулся в свою квартиру. Когда гость вновь отказался уйти, хозяин выстрелил ему в правое бедро.

«Осознав, что совершил, злоумышленник обратился за помощью к соседу, который вызвал скорую медицинскую помощь. Медработники констатировали смерть», - уточнили в СУ СК.

Причиной гибели 39-летнего сельчанина стала массивная кровопотеря, произошедшая после ранения.

По факту случившегося возбудили дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Пока шло следствие и судебное разбирательство, злоумышленник находился под стражей.

В итоге суд приговорил его к 6 годам в колонии строгого режима. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.