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Криминал

Перевозивший алкоголь сердобчанин попытался подкупить инспектора

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Житель Сердобска пенсионного возраста предстал перед судом за покушение на мелкое взяточничество.

Вечером 8 декабря 2021 года в Сердобском районе сотрудник ДПС остановил автомобиль Kia Sportage, которым управлял мужчина. В машине страж порядка обнаружил 500 литров спиртосодержащей продукции без каких-либо документов.

Водитель решил уйти от ответственности с помощью взятки и предложил полицейскому 5 тысяч рублей. Инспектор предупредил автовладельца, что он нарушает закон, но злоумышленник положил деньги возле ручки коробки переключения передач патрульной машины.

Инспектор отказался от мзды и сообщил о произошедшем в районное отделение полиции.

Сердобчанин признал вину. Суд оштрафовал его на 16 тысяч рублей в доход государства и конфисковал 5 тысяч, ставшие средством совершения преступления.

Кроме того, за незаконное перемещение спиртного в отношении мужчины возбуждено административное дело.

«Алкогольная продукция изъята и направлена на экспертизу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость||

что они все признают и признают, я не я и кобыла не моя

гребень||

что в моей машине значиться надо мне и некому не должно быть дела до этого

Гость||

мало положил просто

Имя: Гость
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