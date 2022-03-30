Перевозивший алкоголь сердобчанин попытался подкупить инспектора

Житель Сердобска пенсионного возраста предстал перед судом за покушение на мелкое взяточничество.
Вечером 8 декабря 2021 года в Сердобском районе сотрудник ДПС остановил автомобиль Kia Sportage, которым управлял мужчина. В машине страж порядка обнаружил 500 литров спиртосодержащей продукции без каких-либо документов.
Водитель решил уйти от ответственности с помощью взятки и предложил полицейскому 5 тысяч рублей. Инспектор предупредил автовладельца, что он нарушает закон, но злоумышленник положил деньги возле ручки коробки переключения передач патрульной машины.
Инспектор отказался от мзды и сообщил о произошедшем в районное отделение полиции.
Сердобчанин признал вину. Суд оштрафовал его на 16 тысяч рублей в доход государства и конфисковал 5 тысяч, ставшие средством совершения преступления.
Кроме того, за незаконное перемещение спиртного в отношении мужчины возбуждено административное дело.
«Алкогольная продукция изъята и направлена на экспертизу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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что они все признают и признают, я не я и кобыла не моя