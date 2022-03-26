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Криминал

Осужден молодой житель Засечного, сбросивший оппонента с балкона

Печать

Вынесен приговор 23-летнему жителю Пензенского района, который выбросил противника с балкона.

По данным следствия, вечером 7 января 2021 года в гостях у молодой жительницы Засечного собрались гости: сначала пришла ее подруга, потом знакомый, затем к компании присоединились еще двое приятелей.

После употребления спиртного парни вышли на лестничную площадку. Через некоторое время в подъезде остались двое.

«Между молодыми людьми произошел конфликт, переросший в потасовку. В результате они оказались на общем балконе, где злоумышленник, схватив оппонента за куртку, прижал его к ограждению балкона, приподнял и сбросил вниз. Потерпевший упал с высоты четвертого этажа на козырек подъезда, а затем - на лестницу около входа в подъезд», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Агрессор мог помочь своей жертве, однако не сделал этого и ушел, оставив пострадавшего на улице. Травмированного парня обнаружил таксист, приехавший к дому по вызову.

Упавший с высоты 21-летний молодой человек получил травмы головы, грудной клетки, множественные переломы, в том числе ноги (с последующей ампутацией), а также общее переохлаждение.

Обвиняемый свою вину не признал, однако следствие собрало доказательства, подтверждающие его причастность к преступлению.

Суд приговорил его к 2 годам колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Это не первый случай, когда в Пензенской области молодые люди падают с балконов не по своей воле. Так, аналогичные случаи произошли в Кузнецке с разницей в год: один - в январе 2021-го, другой - в январе 2022-го.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Человеческая жизнь ничего не стоит в рашке.

Гость||

А где стоит?

Гость||
+1

penzainform.ru писал(a):

Суд приговорил его к 2 годам колонии общего режима.

Это что то вроде прогулки, как бы поощрение за содеянное. Через два года можно опять повторить и дадут годика три за рецедив,

Гость||
+1

Оппа, и оппонент выключен.. или находится вне зоны..

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Суд приговорил его к 2 годам колонии общего режима.
Это как так? Даже без пожизненной компенсации за счёт агрессора?

Гость||

Искалечил человека и получил всего лишь 2 года за зверство?!

Гость||

Парня инвалидом,калекой пожизненно считай сделал. И как с гуся вода. Какой добрый суд.

Гость||

"Парня инвалидом,калекой пожизненно считай сделал. И как с гуся вода. Какой добрый суд.". Колония - не курорт. Это печать на всю жизнь. С последствиями.

Гость||

Они бились в честном бою, а если бы тот пострадавший выкинул бы победителя с балкона, то чувак может вообще бы погиб. НУжно знать суть спора и рассудить тогда кто был прав, а кто виноват. Может пострадавщий сам задирался, такие случаи бывают.

Гость||
+1

Высшая справедливость- 2 года, это за покушение на убийство и причинение тяжкого вреда здоровью?

Гость||
+1

Гость писал(a):

Это как так? Даже без пожизненной компенсации за счёт агрессора?

Гость|26.03.2022 11:27|

Искалечил человека и получил всего лишь 2

Милые дурачки, а с чего вы взяли что без компенсации то? Всё правильно сделано: выдет через 2 года и будет содержать пострадавшего всю жизнь.

Гость||
+1

Судя по тому,что такой маленький срок- платежспособный клиент.Будет содержать пострадавшего.Судьи к таким с пониманием относятся.

Гость||

Гость писал(a):

Они бились в честном бою, а если бы тот пострадавший выкинул бы победителя с балкона, то чувак может вообще бы погиб. НУжно знать суть спора и рассудить тогда кто был прав, а кто виноват. Может пострадавщий сам задирался, такие случаи бывают.
Да, скорее всего так и было примерно. Если бы было все однозначно, то тут не 2 года, а лет 9 бы дали

Гость||

скорее всего так и было примерно. Если бы было все однозначно, то тут не 2 года, а лет 9 бы дали)

Тролль сам с собой беседу ведет.

Гость||

Самый гуманный суд!!!

За вечную потерю трудоспособности!!!!

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Имя: Гость
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