Осужден молодой житель Засечного, сбросивший оппонента с балкона

26.03.2022 | 10:12

Вынесен приговор 23-летнему жителю Пензенского района, который выбросил противника с балкона.

По данным следствия, вечером 7 января 2021 года в гостях у молодой жительницы Засечного собрались гости: сначала пришла ее подруга, потом знакомый, затем к компании присоединились еще двое приятелей.

После употребления спиртного парни вышли на лестничную площадку. Через некоторое время в подъезде остались двое.

«Между молодыми людьми произошел конфликт, переросший в потасовку. В результате они оказались на общем балконе, где злоумышленник, схватив оппонента за куртку, прижал его к ограждению балкона, приподнял и сбросил вниз. Потерпевший упал с высоты четвертого этажа на козырек подъезда, а затем - на лестницу около входа в подъезд», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Агрессор мог помочь своей жертве, однако не сделал этого и ушел, оставив пострадавшего на улице. Травмированного парня обнаружил таксист, приехавший к дому по вызову.

Упавший с высоты 21-летний молодой человек получил травмы головы, грудной клетки, множественные переломы, в том числе ноги (с последующей ампутацией), а также общее переохлаждение.

Обвиняемый свою вину не признал, однако следствие собрало доказательства, подтверждающие его причастность к преступлению.

Суд приговорил его к 2 годам колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Это не первый случай, когда в Пензенской области молодые люди падают с балконов не по своей воле. Так, аналогичные случаи произошли в Кузнецке с разницей в год: один - в январе 2021-го, другой - в январе 2022-го.