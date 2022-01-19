Пензенец отдал 7 млн рублей за украденных в Калмыкии лошадей

19.01.2022 | 14:04

Почти 7 млн рублей отдал житель Пензенской области за табун племенных лошадей - 131 кобылу калмыцкой породы и 21 жеребенка, который предложил ему продавец из Калмыкии.

Пензенец не подозревал, что мужчина украл животных у собственного родственника. При этом похититель лошадей служил полицейским.

В мае он приехал к родичу, работавшему на животноводческой стоянке, и сказал, что действует от имени собственника. Затем он показал подложные товарно-транспортные накладные на продажу лошадей и жеребят. Для придания документам видимости законности он сам их подписал и поставил печать отдела полиции.

Полицейский забрал кобыл с жеребятами и продал пензенцу. Но на этом он не остановился, а, вернувшись в Калмыкию, погрузил и вывез с животноводческой стоянки транспортные средства и сельскохозяйственную технику.

В общей сложности причиненный им материальный ущерб составил 14 млн 188 тыс. 552 рубля. В отношении экс-полицейского было возбуждено уголовное дело. Сейчас его расследование завершено, материалы направлены прокурору, сообщили в СК России по Республике Калмыкия.