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Криминал

За год в Пензенской области выявили 157 коррупционных преступлений

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В прокуратуре Пензенской области проанализировали коррупционные преступления, совершенные в регионе в 2021 году.

В надзорном органе отметили, что число выявленных нарушений закона увеличилась на 29,8% по сравнению с 2020-м: в минувшем году зарегистрировали 157 коррупционных преступлений, в позапрошлом - 121.

Большинство деяний - это мошенничество, присвоение вверенного имущества, дача и получение взятки.

36 из зарегистрированных преступлений - по статье 159 УК РФ (мошенничество), 1 - по статье 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), 17 - по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата), 1 - по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), 1 - по статье 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа).

Также правоохранители выявили 6 деяний по статье 204 УК РФ (коммерческий подкуп), 1 - по статье 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе), 1 - по статье 292 УК РФ (служебный подлог).

Зафиксирован 21 факт получения взятки, 26 - ее дачи, 6 случаев посредничества во взяточничестве, 40 - мелкого взяточничества (из них 21 - дача мелкой взятки, 19 - получения).

«Прокуратура области на постоянной основе принимает весь комплекс мер как координационного, так и надзорного характера, направленных на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по выявлению коррупционных преступлений», - добавила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость||

Главное,ведя следствие,не выйти на самих себя.

Гость||

Если руки рубить,то одни инвалиды будут по стране. Только верёвка на площади исправит положение?

Гость||

А нам какая от этого польза? Цены снизились? Жить лучше стало?

Гость||

Выявили, а толку-то что? Ни одного взяточника по суду не наказали ещё, все сидя по домам, под, как бы, домашним арестом. Некоторые уже по з-4 года под этим домашним арестом. Что это, как не умышленный увод виновных от наказания? Примеры: Ширшина, Бурлаков, Лаврентьев и др.

Гость||

В Жёлтом доме выявлять и выявлять...

Гость||

это в море капля.

Имя: Гость
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