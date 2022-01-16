За год в Пензенской области выявили 157 коррупционных преступлений

16.01.2022 | 15:16

В прокуратуре Пензенской области проанализировали коррупционные преступления, совершенные в регионе в 2021 году.

В надзорном органе отметили, что число выявленных нарушений закона увеличилась на 29,8% по сравнению с 2020-м: в минувшем году зарегистрировали 157 коррупционных преступлений, в позапрошлом - 121.

Большинство деяний - это мошенничество, присвоение вверенного имущества, дача и получение взятки.

36 из зарегистрированных преступлений - по статье 159 УК РФ (мошенничество), 1 - по статье 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), 17 - по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата), 1 - по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), 1 - по статье 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа).

Также правоохранители выявили 6 деяний по статье 204 УК РФ (коммерческий подкуп), 1 - по статье 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе), 1 - по статье 292 УК РФ (служебный подлог).

Зафиксирован 21 факт получения взятки, 26 - ее дачи, 6 случаев посредничества во взяточничестве, 40 - мелкого взяточничества (из них 21 - дача мелкой взятки, 19 - получения).

«Прокуратура области на постоянной основе принимает весь комплекс мер как координационного, так и надзорного характера, направленных на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по выявлению коррупционных преступлений», - добавила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.