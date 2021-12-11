В Бессоновском районе пропал 41-летний мужчина

На странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» размещена информация о розыске 41-летнего жителя села Пыркино Бессоновского района Александра Сергеевича Данилина.
Местонахождение сельчанина неизвестно с 4 декабря.
Рост Александра Данилина - 180 см, телосложение худощавое, волосы русые короткие, глаза серо-голубые.
Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, бело-синюю полосатую кофту, черные брюки, обувь - черные ботинки, на голове - черная кепка.
Волонтеры просят сообщить любую информацию о пропавшем по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
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