В Бессоновском районе пропал 41-летний мужчина

11.12.2021 | 10:03

На странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» размещена информация о розыске 41-летнего жителя села Пыркино Бессоновского района Александра Сергеевича Данилина.

Местонахождение сельчанина неизвестно с 4 декабря.

Рост Александра Данилина - 180 см, телосложение худощавое, волосы русые короткие, глаза серо-голубые.

Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, бело-синюю полосатую кофту, черные брюки, обувь - черные ботинки, на голове - черная кепка.

Волонтеры просят сообщить любую информацию о пропавшем по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.