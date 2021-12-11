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Происшествия

В Бессоновском районе пропал 41-летний мужчина

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На странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» размещена информация о розыске 41-летнего жителя села Пыркино Бессоновского района Александра Сергеевича Данилина.

Местонахождение сельчанина неизвестно с 4 декабря.

Рост Александра Данилина - 180 см, телосложение худощавое, волосы русые короткие, глаза серо-голубые.

Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, бело-синюю полосатую кофту, черные брюки, обувь - черные ботинки, на голове - черная кепка.

Волонтеры просят сообщить любую информацию о пропавшем по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

Только от жизни в России и конкретно в Пензенской области у людей такое выражение лица образуется.

Гость||

Кто по жизни?

Гость||

Гость писал(а):

> Только от жизни в России и конкретно в Пензенской области у людей такое

> выражение лица образуется.

________

Сагласин. Б-г шельму метит

Гость||

Вопрос : " Как вы тут живете ?" и вместо ответа просто это лицо.

Гость||

Гость писал(а):

> Вопрос : " Как вы тут живете ?" и вместо ответа просто это лицо.

________

Наш ответ Чемберлену

Гость||

Чё как чё пацанчики.есть чё

Гость||

Че чё в дупло через плечо

Гость||

Можно подумать, здесь на Быдлоинформ все сплошь с красивыми лицами, с 5 высшими образованиями и 7 языками. Рожи у нас у всех "хороши".

Гость||

один вопрос - сиделец? если да, пусть его крысы съедят.

Гость||

Гость писал(а):

> Че чё в дупло через плечо

________

Ты не чёкай тут. Я за "чё" семь лет отмотал.

Гость||

Отматай ещё 7.сделай приятность обществу.

Гость||

Я за мужеловство сидел,и вышел крутым

Гость||

Ребята,перестаньте!какой бы не был ,он чей то сын ,брат,отец. Родные волнуются,не надо никому такой боли.

Гость||

У меня пукан после зоны болит и ноет

Гость||

Гость писал(а):

> один вопрос - сиделец? если да, пусть его крысы съедят.

_______

От тюрьмы не зарекайся, и фильтруй базар. Сегодня ты на коне, а завтра - падаль.

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Имя: Гость
Комментарий:

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