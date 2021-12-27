В Заречном игроманы напали на ровесника и ограбили его

В Заречном осудили парней 19 и 20 лет, которые избили и ограбили прохожего.
3 августа в квартире одного из молодых людей они с друзьями выпивали. Когда и алкоголь, и деньги на карте (они потратили их на компьютерные игры) закончились, один из гостей предложил хозяину выйти на улицу и напасть на кого-нибудь, чтобы разжиться финансами.
Около 3:00 4-го числа двое злоумышленников у дома на ул. Мира увидели 20-летнего горожанина, возвращавшегося домой от знакомой.
«Согласно распределенным заранее ролям, один из товарищей подошел сзади к потерпевшему и нанес ему удар в область головы, а затем схватил за одежду, повалил на землю и удерживал. Второй обыскал карманы брюк потерпевшего и вытащил денежные средства в сумме 1 тыс. рублей. Забрав деньги, грабители скрылись с места преступления, положили их на банковскую карту, вернулись в квартиру и продолжили играть», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Впоследствии нападавшие возместили нанесенный жертве имущественный ущерб.
В итоге одного из парней, ранее уже судимого, приговорили к двум годам колонии общего режима, второго - к тому же сроку условного лишения свободы.
«Не согласившись с приговором, один из осужденных обжаловал его, настаивая на смягчении назначенного наказания. С учетом обстоятельств преступления коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения», - заключила Светлана Артамонова.
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Это что за срока за грабёж? Обоим нужно лет по 5 ,одному стогого,другому общего.