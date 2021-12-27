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Криминал

В Заречном игроманы напали на ровесника и ограбили его

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В Заречном осудили парней 19 и 20 лет, которые избили и ограбили прохожего.

3 августа в квартире одного из молодых людей они с друзьями выпивали. Когда и алкоголь, и деньги на карте (они потратили их на компьютерные игры) закончились, один из гостей предложил хозяину выйти на улицу и напасть на кого-нибудь, чтобы разжиться финансами.

Около 3:00 4-го числа двое злоумышленников у дома на ул. Мира увидели 20-летнего горожанина, возвращавшегося домой от знакомой.

«Согласно распределенным заранее ролям, один из товарищей подошел сзади к потерпевшему и нанес ему удар в область головы, а затем схватил за одежду, повалил на землю и удерживал. Второй обыскал карманы брюк потерпевшего и вытащил денежные средства в сумме 1 тыс. рублей. Забрав деньги, грабители скрылись с места преступления, положили их на банковскую карту, вернулись в квартиру и продолжили играть», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Впоследствии нападавшие возместили нанесенный жертве имущественный ущерб.

В итоге одного из парней, ранее уже судимого, приговорили к двум годам колонии общего режима, второго - к тому же сроку условного лишения свободы.

«Не согласившись с приговором, один из осужденных обжаловал его, настаивая на смягчении назначенного наказания. С учетом обстоятельств преступления коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения», - заключила Светлана Артамонова.

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Гость||

Это что за срока за грабёж? Обоим нужно лет по 5 ,одному стогого,другому общего.

Гость||

лоси игривые

Гость||

Гость писал(a):

Это что за срока за грабёж? Обоим нужно лет по 5 ,одному стогого,другому общего.
Такое применимо только к "уважаемым людям" которые пьют Бокарди, а за простого парнишку шедшего от знакомой и это можно считать огромным сроком.

Имя: Гость
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