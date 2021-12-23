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Криминал

В области стали чаще покушаться на половую неприкосновенность детей

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В Пензенской области в 2021 году почти в два раза по сравнению с 2020-м увеличилось число преступлений против половой неприкосновенности детей.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила уполномоченный по правам ребенка в области Елена Столярова.

Она отметила, что значительное число преступлений совершено нетрезвыми взрослыми, лицами с психическими заболеваниями, близкими родственниками: отцом, отчимом, дядей.

«В РФ за 2020 год совершено 16 000 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних», - отметила омбудсмен.

В декабре суд вынес приговор 34-летнему жителю Кузнецка, который с марта 2018 года по январь 2021-го в интернете знакомился с девочками, не достигшими 16-летия. Он отправлял им интимные фото и просил прислать в ответ подобные снимки. Потерпевшими признаны пять несовершеннолетних жительниц области. Кузнечанина отправили в колонию строгого режима на три с половиной года.

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Гость||

А почему только на три года? Чтобы вышел быстренько и снова за старое взялся? Пожизенно надо давать и пусть сам с собой в тюряге весь свой век балуется!

Гость||

попы рпц вышли на охоту?

Гость||

Говорим про Пензу, а статистику лепим по Росси. Наша где???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

число преступлений совершено нетрезвыми взрослыми, лицами с психическими заболеваниями, близкими родственниками: отцом, отчимом, дядей.
Кто то отправится на пожизненное, закон уже принят. Будет всю жизнь писку лелеять и холить и любоваться в камере и смотреть на небо сквозь решетку до конца дней своих.

Гость||

Гость писал(a):

Говорим про Пензу, а статистику лепим по Росси. Наша где???
Здесь у них всегда так, в огороде бузина а в Киеве дядька

Имя: Гость
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