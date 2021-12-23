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Криминал

Нецензурно обругавший тестя земетчинец получил ножом в грудь

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В поселке Земетчино вынесли приговор 59-летнему местному жителю, ударившему ножом своего зятя.

31 августа мужчина, будучи нетрезвым, был во дворе собственного дома, когда вернувшийся зять нецензурно обругал его. Разозлившись, сельчанин взял нож и три раза ударил родственника в грудь. Полученные травмы расценили как тяжкий вред здоровью.

Свою вину земетчинец признал. Он рассказал, что в тот день сидел на лавочке у дома вместе с женой, а зять стал нецензурно выражаться в его адрес.

«Чтобы не усугублять возникшую ситуацию, мужчина, зная, что он физически слабее родственника, так как у него нет правой ноги и левой пятки, пошел домой. В сенях на тумбочке взял кухонный нож, которым хотел попугать потерпевшего», - рассказали в пресс-службе Земетчинского районного суда.

Служители Фемиды признали его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. При назначении наказания суд учел личность сельчанина, который имеет неснятую и непогашенную судимость за тяжкое преступление, состояние его здоровья, наличие рецидива преступлений.

Земетчинца приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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