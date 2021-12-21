Житель Белинского района объяснил, почему бросил сбитого им товарища

21.12.2021 | 18:56

На 5 лет и 11 месяцев в колонию общего режима отправится 49-летний житель Белинского района за то, что его поведение стало причиной смерти друга.

В октябре 2020 года мужчина на легковушке ехал по грунтовой дороге в районе села Ольшанка и на перекрестке не уступил дорогу мотоциклу «Минск». За рулем двухколесного транспорта находился его ровесник - близкий товарищ. После столкновения водитель подошел к человеку и не оказал ему помощь, а просто скрылся с места происшествия.

«Мотоциклист скончался от травмы в области левого бедра и голени, осложнившейся массивной кровопотерей. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, причиненные пострадавшему в результате дорожно-транспортного происшествия повреждения не являлись несовместимыми с жизнью и при своевременно оказанной медицинской помощи и госпитализации не исключалось предотвращение наступления смерти и выздоровление», - сообщила старший прокурор управления прокуратуры Пензенской области Марина Макеева.

Тело погибшего обнаружили только на следующий день. Мужчина признал себя виновным в ДТП, но объяснить, почему не пришел на помощь другу, которого можно было спасти, не смог. Якобы подумал, что товарищ пострадал несильно, отлежится и сам доберется до дома. Сам спиртное в тот день, по его словам, не употреблял.

«При назначении наказания суд учел, что мужчина ранее к уголовной и к административной ответственности не привлекался, характеризуется положительно. К смягчающим обстоятельствам суд отнес явку с повинной, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья, а также тот факт, что мотоциклист управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», - пояснила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Изначально приговор вынес Белинский районный суд, но вышестоящую инстанцию водитель легковушки просил смягчить наказание, отправив его в колонию-поселение. Жалоба оставлена без удовлетворения.