Сетевое издание|18+|Вторник|21 дек 2021|19:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-14oC
-13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-15oC
-14oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Житель Белинского района объяснил, почему бросил сбитого им товарища

Печать

На 5 лет и 11 месяцев в колонию общего режима отправится 49-летний житель Белинского района за то, что его поведение стало причиной смерти друга.

В октябре 2020 года мужчина на легковушке ехал по грунтовой дороге в районе села Ольшанка и на перекрестке не уступил дорогу мотоциклу «Минск». За рулем двухколесного транспорта находился его ровесник - близкий товарищ. После столкновения водитель подошел к человеку и не оказал ему помощь, а просто скрылся с места происшествия.

«Мотоциклист скончался от травмы в области левого бедра и голени, осложнившейся массивной кровопотерей. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, причиненные пострадавшему в результате дорожно-транспортного происшествия повреждения не являлись несовместимыми с жизнью и при своевременно оказанной медицинской помощи и госпитализации не исключалось предотвращение наступления смерти и выздоровление», - сообщила старший прокурор управления прокуратуры Пензенской области Марина Макеева.

Тело погибшего обнаружили только на следующий день. Мужчина признал себя виновным в ДТП, но объяснить, почему не пришел на помощь другу, которого можно было спасти, не смог. Якобы подумал, что товарищ пострадал несильно, отлежится и сам доберется до дома. Сам спиртное в тот день, по его словам, не употреблял.

«При назначении наказания суд учел, что мужчина ранее к уголовной и к административной ответственности не привлекался, характеризуется положительно. К смягчающим обстоятельствам суд отнес явку с повинной, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья, а также тот факт, что мотоциклист управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», - пояснила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Изначально приговор вынес Белинский районный суд, но вышестоящую инстанцию водитель легковушки просил смягчить наказание, отправив его в колонию-поселение. Жалоба оставлена без удовлетворения.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0
0
 
Гость||

Была бы на его месте баба - отпустили бы.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте