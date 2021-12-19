Житель Курска хотел пожить в Пензе и потерял 14 000 рублей

19.12.2021 | 16:35

Житель города Курска хотел снять в Пензе квартиру, но в итоге лишился крупной суммы.

Его обманул малознакомый товарищ, уроженец одной из соседних республик, проживающий в Тамалинском районе. 26-летний мужчина обещал помочь с жильем.

«Он позвонил потерпевшему и сообщил, что нашел ему квартиру и необходимо внести предоплату в размере 5 000 рублей. Мужчина перевел указанную сумму. Позже подозреваемый попросил заявителя перевести ему еще 9 000 рублей якобы уже за арендную плату за съем жилья», - рассказала дознаватель отдела дознания УМВД России по Пензе Юлия Костюченко.

После этого получивший деньги товарищ перестал выходить на связь. А гость из Курска остался и без квартиры, и без денег.

«Мужчина понял, что он стал жертвой обмана, и обратился в полицию. По данному факту в отделе дознания УМВД России по городу Пензе было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ», - добавила Юлия Костюченко.

Подозреваемого задержали, и теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.