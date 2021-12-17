Криминал

Военный суд вынес приговор виновнику смертельной аварии на ГПЗ

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Пензенский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о ДТП, случившемся 14 июля 2021 года в районе улицы Измайлова.

В тот день в 600 метрах от дома № 150 столкнулись сразу три машины: Mitsubishi с 21-летним мужчиной за рулем, ВАЗ-2114 с 37-летним водителем и Opel под управлением 46-летнего мужчины.

На месте ДТП погиб 21-летний пассажир Mitsubishi. Водитель этой машины и еще два парня, 1999 и 2000 года рождения, а также водитель и пассажир автомобиля Opel, 17-летний подросток, получили травмы различной степени тяжести. Тело погибшего пришлось деблокировать спасателям.

За рулем Mitsubishi находился ефрейтор запаса войсковой части № 02030. В отношении него завели уголовное дело.

«Двигаясь со стороны улицы Пилотной, он нарушил требования ПДД РФ и допустил выезд автомобиля на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, а затем - с автомобилем Opel Movano», - уточнили в суде.

Теперь уже бывшему военнослужащему назначили наказание в виде 2 лет колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на 2 года.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

военнослужащему назначили наказание в виде 2 лет колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на 2 года.
Выйдет и опять за руль чудить.

Гость||

Какой же это район ГПЗ, это ахунская дорога, между Сосновкой и СОК Семейным

Гость||

Гость писал(a):

Выйдет и опять за руль чудить.
Дурачку неведомо что срок лишения начнется после отсидки?

Гость||

ефрейтор ведь в запасе причем военный суд

Гость||

ефрейтор ведь в запасе причем военный суд

Тогда писали были военные.....(может как Стрючков уволился)

Имя: Гость
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