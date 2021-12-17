Военный суд вынес приговор виновнику смертельной аварии на ГПЗ

17.12.2021 | 11:04

Пензенский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о ДТП, случившемся 14 июля 2021 года в районе улицы Измайлова.

В тот день в 600 метрах от дома № 150 столкнулись сразу три машины: Mitsubishi с 21-летним мужчиной за рулем, ВАЗ-2114 с 37-летним водителем и Opel под управлением 46-летнего мужчины.

На месте ДТП погиб 21-летний пассажир Mitsubishi. Водитель этой машины и еще два парня, 1999 и 2000 года рождения, а также водитель и пассажир автомобиля Opel, 17-летний подросток, получили травмы различной степени тяжести. Тело погибшего пришлось деблокировать спасателям.

За рулем Mitsubishi находился ефрейтор запаса войсковой части № 02030. В отношении него завели уголовное дело.

«Двигаясь со стороны улицы Пилотной, он нарушил требования ПДД РФ и допустил выезд автомобиля на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, а затем - с автомобилем Opel Movano», - уточнили в суде.

Теперь уже бывшему военнослужащему назначили наказание в виде 2 лет колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на 2 года.