Помыл руки и скрылся: житель области рассказал об убийстве

13.12.2021 | 19:20

Алкоголь спровоцировал скандал между собутыльниками, двое из которых, 41-летний мужчина и 62-летняя женщина, в результате были убиты. Криминально-бытовая драма разыгралась в Земетчинском районе, в поселке Пролетарском, в одном из жилых домов на улице Центральной.

«По данному адресу находилась компания из нескольких человек. Во время совместного распития спиртных напитков между гостем 1995 года рождения и сыном хозяина квартиры произошел конфликт, который перерос в драку. Подозреваемый взял нож и нанес им несколько ударов потерпевшему», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Наблюдавшая за происходящим женщина попыталась вмешаться и оттолкнуть от жертвы злоумышленника.

«Однако мужчина нанес ей тем же ножом несколько ударов. От полученных ран мужчина и женщина скончались на месте», - пояснила Ольга Евдокимова.

«Бросил нож в раковину, помыл руки. И все. Потом прошел обратно в зал, увидел, что машина полиции приехала, и скрылся через окно», - рассказал подозреваемый.

Еще один из собутыльников сумел выбежать из квартиры и попросил помощи у соседки. Она вызвала сотрудников полиции.

«В пределах часа обвиняемый был задержан правоохранителями в подъезде общежития, расположенного неподалеку. 26-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух лиц. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Подозреваемый дал признательные показания. Ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.