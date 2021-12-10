В Пензе мужчина избил подругу и наутро проснулся рядом с трупом

32-летнего пензенца подозревают в причастности к смерти 36-летней горожанки, труп которой обнаружили в квартире в 2-м Виноградном проезде.
Мужчина и женщина пять лет жили вместе, но из-за частых ссор в январе 2021-го разошлись. Тем не менее, поселившись отдельно, пензячка продолжала поддерживать отношения с бывшим, который часто к ней наведывался.
Вечером 28 ноября горожанин снова пришел в гости к подруге. Они выпили и, вспомнив старые обиды, стали выяснять отношения. Во время ссоры пензенец избил хозяйку квартиры, но потом все успокоились и пара легла спать.
«Проснувшись утром, мужчина обнаружил, что женщина не подает признаков жизни. Испугавшись, злоумышленник покинул квартиру и направился к себе домой. Дома он рассказал все своим родителям, которые впоследствии обратились в полицию», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина скончалась от травмы грудной клетки.
Предполагаемого злоумышленника, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Он признался в содеянном, на время следствия суд заключил его под стражу.
«По делу назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается», - отметила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
-2 быдло и избирателя для медвежьей партии