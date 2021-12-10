Сетевое издание|18+|Пятница|10 дек 2021|12:53
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Криминал

В Пензе мужчина избил подругу и наутро проснулся рядом с трупом

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32-летнего пензенца подозревают в причастности к смерти 36-летней горожанки, труп которой обнаружили в квартире в 2-м Виноградном проезде.

Мужчина и женщина пять лет жили вместе, но из-за частых ссор в январе 2021-го разошлись. Тем не менее, поселившись отдельно, пензячка продолжала поддерживать отношения с бывшим, который часто к ней наведывался.

Вечером 28 ноября горожанин снова пришел в гости к подруге. Они выпили и, вспомнив старые обиды, стали выяснять отношения. Во время ссоры пензенец избил хозяйку квартиры, но потом все успокоились и пара легла спать.

«Проснувшись утром, мужчина обнаружил, что женщина не подает признаков жизни. Испугавшись, злоумышленник покинул квартиру и направился к себе домой. Дома он рассказал все своим родителям, которые впоследствии обратились в полицию», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина скончалась от травмы грудной клетки.

Предполагаемого злоумышленника, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Он признался в содеянном, на время следствия суд заключил его под стражу.

«По делу назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается», - отметила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

-2 быдло и избирателя для медвежьей партии

Гость||

Глупые и дикие буртассники.

Гость||

А за чем он наведывался а за чем она его привичала тема полностью не раскрыта

Гость||

Он её убил не так просто, а скрепно и духовно, не как там на бездуховном Западе.

Гость||

А не было ли там износа?

Гость||

Православненько,скрепно.

Гость||

Нерусь вон отсюда. В своем гавне копайтесь у вас его предостаточно.

Гость||

сборище дебилов комментаторов

Гость||

Она утром ещё тёпленькой была.он ей успел воспользоваться по назначению?

Гость||

Это она не от побоев,а от большого Чилена!

Гость||

Синий воин ...

Гость||

Если нет антител значит в НАТО захотел

Гость||

А я за вакцинацию

Гость||

Гость писал(a):

А я за вакцинацию
Я за проституцию!

Гость||

Красава мужик! Баб по жизни учить нужно, только так понимают

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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