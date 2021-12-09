В Никольске аферист торговал виртуальными водительскими правами

09.12.2021 | 11:23

38-летний житель Никольска отправится в места лишения свободы за несколько эпизодов мошенничества. Его последней жертвой стал знакомый, который в мае 2019 года пожелал получить водительские права без экзаменов.

Аферист рассказал, что в МРЭО ГИБДД у него есть приятель, который может оформить удостоверение, и предложил посреднические слуги. Доверчивый приятель отдал ему 36 тысяч рублей и стал ждать заветного документа.

В реальности никакого знакомого в этой структуре у мошенника не было. Кроме того, он и раньше проделывал подобные комбинации. Покупатель, так и не получивший права, узнал об этом и отправился в полицию.

Злоумышленника, к тому времени покинувшего райцентр, объявили в розыск, и в конце концов он предстал перед судом. Вину горожанин признал, но ущерб возместить не смог.

«По совокупности преступлений суд назначил ему окончательное наказание в виде 3 лет 3 месяцев колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.