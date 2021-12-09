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Криминал

МВД: Дело Ивана Белозерцева связано с контрактами по борьбе с COVID

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В МВД России обнародовали некоторые подробности уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и экс-сенатора, бизнесмена Бориса Шпигеля. Оно связано в том числе с предоставлением конкурентных преимуществ на аукционах по оказанию медицинских услуг в рамках борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Андрей Курносенко. Его слова приводит ТАСС.

«В ходе мероприятий установлено, что Борис и Евгения Шпигель с Антоном Колосковым за обеспечение конкурентных преимуществ в проведении аукционов по оказанию услуг медицинским учреждениям региона, в том числе в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекции COVID-19, через посредников Геннадия Маркова и Федора Федотова передавали Белозерцеву взятки в виде автомобиля Mercedes Benz V250D 4 MATIC стоимостью более 5 млн рублей, формально находящегося в лизинге ООО «Биотэк», наручных часов Breguet стоимостью не менее 5 млн рублей и крупных денежных сумм», - уточнил Курносенко.

Начальник ГУЭБиПК напомнил, что уголовное дело в отношении председателя совета директоров фармацевтического холдинга - группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и его супруги Евгении (ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки»), губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева (ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки»), а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова было возбуждено в марте.

По делу также проходят водитель экс-губернатора Геннадий Марков и родной брат супруги Белозерцева, замдиректора бюджетного учреждения правительства области Федор Федотов (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество при даче взятки»).

В настоящее время все фигуранты находятся под арестом. Согласно ранее озвученной версии следствия, общая сумма незаконных вознаграждений, полученных Белозерцевым, составляет более 31 млн руб.

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Гость||

Казнить прилюдно на площади Ленина

Гость||

Только пожизненное лишение свободы

Гость||

Проклинаю его и его семью всю , гореть всем им в аду вечно

Гость||

Помним масочки по 50 рублей, мразь гореть в аду вместе с бизонами

Гость||

"Положительный момент": Генпрокурор России заявил о рекордном количестве выявленных коррупционеров

В 2021 году в России выявлено рекордное количество преступлений в сфере коррупции. Правоохранительные органы всерьёз взялись за преступные сообщества.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о положительных сдвигах в борьбе с коррупцией. Растёт раскрытие преступлений, совершённых организованными группировками.

Напоминаем, что по итогам семи месяцев - с января по июль 2021 года - в России выявлено 24,5 тысячи нарушений закона, связанных с коррупцией. Это максимальное количество за восемь лет. Ущерб составил 39,4 миллиарда рублей, что на 7 миллиардов больше, чем в 2020 году.

Примерно половина преступников - взяточники. Количество данных правонарушений выросло на 27,4%. Отличились Пермский край (рост в 3,3 раза), Ставропольский край (рост в 1,5 раза). Лидер по росту количества взяточников - Санкт-Петербург: в пять раз.

По мнению Игоря Краснова, рост числа раскрытых преступлений в этой сфере не является негативной тенденцией, скорее здесь положительный момент. Тем более что в руки сотрудников правоохранительных органов всё чаще попадается "крупная рыба", то есть члены организованных преступных группировок.

Гость||

09.12.2021 08:57|

Золотой патент. Чиновники в России заработали на вакцинах?

Да что вы они честные, как можно рисковать здоровьем и жизнями граждан РФ. Мы же голосуем за них. Не верю!

Ивана Александровича отпустите он не виноват.

Гость||

Генпрокурор России заявил о рекордном количестве выявленных коррупционеров

___________

А когда они начнут ловить сами себя?

Гость||

Гость писал(a):

отпустите он не виноват.
Отпустите или опустите?

Гость||

Поэтому коронавирус никогда не закончится.Курочек несущих золотые яички не забивают.

Имя: Гость
Комментарий:

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