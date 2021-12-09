МВД: Дело Ивана Белозерцева связано с контрактами по борьбе с COVID

09.12.2021 | 08:44

В МВД России обнародовали некоторые подробности уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и экс-сенатора, бизнесмена Бориса Шпигеля. Оно связано в том числе с предоставлением конкурентных преимуществ на аукционах по оказанию медицинских услуг в рамках борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Андрей Курносенко. Его слова приводит ТАСС.

«В ходе мероприятий установлено, что Борис и Евгения Шпигель с Антоном Колосковым за обеспечение конкурентных преимуществ в проведении аукционов по оказанию услуг медицинским учреждениям региона, в том числе в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекции COVID-19, через посредников Геннадия Маркова и Федора Федотова передавали Белозерцеву взятки в виде автомобиля Mercedes Benz V250D 4 MATIC стоимостью более 5 млн рублей, формально находящегося в лизинге ООО «Биотэк», наручных часов Breguet стоимостью не менее 5 млн рублей и крупных денежных сумм», - уточнил Курносенко.

Начальник ГУЭБиПК напомнил, что уголовное дело в отношении председателя совета директоров фармацевтического холдинга - группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и его супруги Евгении (ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки»), губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева (ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки»), а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова было возбуждено в марте.

По делу также проходят водитель экс-губернатора Геннадий Марков и родной брат супруги Белозерцева, замдиректора бюджетного учреждения правительства области Федор Федотов (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество при даче взятки»).

В настоящее время все фигуранты находятся под арестом. Согласно ранее озвученной версии следствия, общая сумма незаконных вознаграждений, полученных Белозерцевым, составляет более 31 млн руб.