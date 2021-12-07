Жительница Никольска поверила мошенникам, желая разбогатеть

07.12.2021 | 20:47

36-летняя жительница Никольска очень хотела дополнительного заработка. Она нашла в интернете заманчивое предложение и зарегистрировалась на одной из виртуальных страниц. Затем ей позвонил неизвестный и попросил внести депозит, чтобы купить на эти средства акции, которые очень скоро вырастут в цене.

«Потерпевшая перевела на указанный счет 18 000 рублей, после чего мужчина предложил ей увеличить доход до 1 000 000 рублей путем неоднократных переводов более крупных сумм денег», - сообщил следователь СО МО МВД России «Никольский» Алексей Морозов.

В предвкушении легкого дохода женщина отправила якобы на тот же депозит свыше 800 000 рублей, причем большую часть она взяла в кредит. После этого связь с «финансовыми преподавателями» прервалась.

«Полиция Пензенской области напоминает: если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не давайте им такой возможности!» - предупредил Алексей Морозов.

Стражи порядка пытаются выйти на след мошенников, обманувших жительницу Никольска.