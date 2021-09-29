Криминальный талант: сердобчанку наказали за кражу более 700 000 руб.

29.09.2021 | 10:32

В Пензе суд отправил в колонию 38-летнюю жительницу Сердобского района, которая выманила у доверившейся ей пенсионерки крупную сумму.

Согласно материалам дела, пожилая знакомая сердобчанки хотела добиться инвалидности для мужа, страдавшего серьезным заболеванием. Узнав об этом, женщина обещала уладить вопрос, однако для этого требовались деньги.

Пенсионерка доверилась приятельнице и отдала названную сумму.

Когда мужчина умер, сердобчанка вновь предложила свою помощь пожилой женщине - взялась содействовать переоформлению пенсии, и для этого тоже нужны были деньги.

Злоумышленница не переставала придумывать различные предлоги, чтобы выманить у пенсионерки ту или иную сумму. Так, она говорила, что из пенсионного фонда похищены деньги, возбуждено уголовное дело и для поимки преступников нужны средства - так же, как и для ускорения расследования.

Когда пожилая женщина оформила банковскую карту, сердобчанка тут же позвонила ей, представилась сотрудницей финансового учреждения, встревожила известием о подозрительных операциях по счету и получила ПИН-код. В дальнейшем аферистка не раз переводила деньги с карты пенсионерки на свой счет.

«С 14 июля 2019 года по 25 сентября 2020 года мошенническим способом и путем кражи гражданка присвоила более 700 000 рублей. При этом, для того чтобы расплатиться с мошенницей, пенсионерке приходилось брать деньги в долг», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

Свою вину злоумышленица признала и добровольно частично вернула похищенное. Суд учел наличие у нее маленького ребенка и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, женщина должна будет выплатить оставшуюся сумму материального ущерба.

Решение служителей Фемиды сердобчанке не понравилось. Два ее защитника подали апелляцию, но суд высшей инстанции оставил приговор без изменения, а жалобу без удовлетворения.