В Заречном мужчину увезли из материнского дома с ножевой раной

28.09.2021 | 13:32

В понедельник, 28 сентября, в Заречном задержали 58-летнюю женщину, подозреваемую в нанесении ножевой раны 37-летнему сыну.

Днем родственники, а также две гостьи матери собрались на застолье в квартире на первом этаже дома на улице Конституции СССР. Но не поладили. Во время ссоры пенсионерка схватила со стола нож и ударила им сына по ноге.

Вызванные на место сотрудники Росгвардии застали всех участников конфликта, побеседовали с раненым и задержали злоумышленницу.

«Для дальнейшего разбирательства ее передали сотрудникам полиции. Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц города», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.