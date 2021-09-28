Криминал

В Заречном мужчину увезли из материнского дома с ножевой раной

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В понедельник, 28 сентября, в Заречном задержали 58-летнюю женщину, подозреваемую в нанесении ножевой раны 37-летнему сыну.

Днем родственники, а также две гостьи матери собрались на застолье в квартире на первом этаже дома на улице Конституции СССР. Но не поладили. Во время ссоры пенсионерка схватила со стола нож и ударила им сына по ноге.

Вызванные на место сотрудники Росгвардии застали всех участников конфликта, побеседовали с раненым и задержали злоумышленницу.

«Для дальнейшего разбирательства ее передали сотрудникам полиции. Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц города», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В понедельник, 28 сентября, в Заречном задержали
ПОНЕДЕЛЬНИК ЭТО 27 СЕНТЯБРЯ

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