В Заречном мужчину увезли из материнского дома с ножевой раной

В понедельник, 28 сентября, в Заречном задержали 58-летнюю женщину, подозреваемую в нанесении ножевой раны 37-летнему сыну.
Днем родственники, а также две гостьи матери собрались на застолье в квартире на первом этаже дома на улице Конституции СССР. Но не поладили. Во время ссоры пенсионерка схватила со стола нож и ударила им сына по ноге.
Вызванные на место сотрудники Росгвардии застали всех участников конфликта, побеседовали с раненым и задержали злоумышленницу.
«Для дальнейшего разбирательства ее передали сотрудникам полиции. Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц города», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
penzainform.ru писал(a):ПОНЕДЕЛЬНИК ЭТО 27 СЕНТЯБРЯ