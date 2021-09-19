В Пензе москвич потерял более 60 000 рублей из-за девушки

В Пензе мужчины продолжают попадаться на уловки мошенников, размещающих в интернете объявления об оказании интимных услуг.
Так, жертвой аферистов стал 34-летний житель Москвы. Он обратился в полицию и рассказал, что позвонил по указанному в подобном объявлении номеру. На звонок ответила девушка, с которой удалось договориться о встрече.
Москвичу требовалось перевести за любовь 4 000 рублей на указанную карту. Это он и сделал. Однако вскоре ему позвонил незнакомец и сообщил, что деньги не прошли.
«Далее гражданин еще несколько раз пробовал перевести через мобильный банк указанную сумму на счет женщины. Впоследствии он совершил несколько денежных переводов, после чего мужчина обнаружил, что с его счета были списаны деньги на общую сумму 63 000 рублей», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.
По факту кражи возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
penzainform.ru писал(a):Братан это самое главное