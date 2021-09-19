В Пензе москвич потерял более 60 000 рублей из-за девушки

19.09.2021 | 10:27

В Пензе мужчины продолжают попадаться на уловки мошенников, размещающих в интернете объявления об оказании интимных услуг.

Так, жертвой аферистов стал 34-летний житель Москвы. Он обратился в полицию и рассказал, что позвонил по указанному в подобном объявлении номеру. На звонок ответила девушка, с которой удалось договориться о встрече.

Москвичу требовалось перевести за любовь 4 000 рублей на указанную карту. Это он и сделал. Однако вскоре ему позвонил незнакомец и сообщил, что деньги не прошли.

«Далее гражданин еще несколько раз пробовал перевести через мобильный банк указанную сумму на счет женщины. Впоследствии он совершил несколько денежных переводов, после чего мужчина обнаружил, что с его счета были списаны деньги на общую сумму 63 000 рублей», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.