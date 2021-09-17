В Пензе главбух организации украла со счетов почти 4 млн рублей

17.09.2021 | 09:51

47-летняя жительница Пензы предстала перед судом за мошенничество в особо крупном размере.

Женщина работала главным бухгалтером организации, занимавшейся оптовой торговлей металлами, и одновременно возглавляла другую фирму.

С 5 октября 2018 года по 5 сентября 2019-го она при формировании бухгалтерских документов указывала, что деньги выдавались сотрудникам под отчет либо переводились по банковским реквизитам в другие организации. Фактически же она переводила эти суммы на свой личный счет и расчетный счет собственной компании.

Таким образом женщина сумела похитить свыше 3 млн 751 тыс. рублей.

Пропажу денег обнаружил генеральный директор организации, где женщина трудилась главбухом. Он изучил выписки о движении средств и выявил несовпадения в первичной бухгалтерской документации и сведениях из банка.

«Злоумышленница признала вину в полном объеме и возместила работодателю более 1,4 млн рублей. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и 6 месяцев, а также взыскал оставшуюся сумму ущерба», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Приговор в законную силу еще не вступил.