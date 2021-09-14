В Пензе открытое окно навело двух горожан на мысль о преступлении

Телевизор, переносная колонка и ювелирные изделия на общую сумму свыше 16 тысяч рублей пропали из квартиры жительницы улицы Кривозерье.
35-летняя пензячка ушла из дома, оставив окно распахнутым. Когда же она вернулась, то поняла, что ее жилище подверглось набегу домушников.
Женщина обратилась в полицию, и стражи порядка оперативно установили подозреваемых. Ими оказались два пензенца, одному из которых 40 лет, другому 49. Оба мужчины ранее были судимы.
Злоумышленники признались в краже и рассказали, что отнесли вещи в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратили.
С них взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело. За квартирную кражу им грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
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