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Криминал

В Пензе открытое окно навело двух горожан на мысль о преступлении

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Телевизор, переносная колонка и ювелирные изделия на общую сумму свыше 16 тысяч рублей пропали из квартиры жительницы улицы Кривозерье.

35-летняя пензячка ушла из дома, оставив окно распахнутым. Когда же она вернулась, то поняла, что ее жилище подверглось набегу домушников.

Женщина обратилась в полицию, и стражи порядка оперативно установили подозреваемых. Ими оказались два пензенца, одному из которых 40 лет, другому 49. Оба мужчины ранее были судимы.

Злоумышленники признались в краже и рассказали, что отнесли вещи в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратили.

С них взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело. За квартирную кражу им грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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