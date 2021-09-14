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Криминал

Соль земли: пензенец искал наркотик среди участков с грядками

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35-летний житель Пензы оказался на скамье подсудимых после прогулки, которую он 15 мая совершил по садоводческому товариществу «Северная гора».

Среди дачных домиков мужчина оказался отнюдь не для того, чтобы всласть потрудиться на земле, а затем гордиться собственноручно выращенным урожаем. Просто он искал закладку с так называемой солью - наркотическим средством, которое планировал использовать лично.

Наркотик он заказал через интернет и уже успел его оплатить, а затем отправился за «товаром». Однако планам мужчины не суждено было сбыться: на подходе к месту закладки его задержали сотрудники полиции.

Стражи порядка изъяли телефон, в котором хранилась переписка со сбытчиком и координаты закладки. Затем они «помогли» пензенцу найти наркотик по полученным координатам и отправились с ним в отдел полиции.

В свертке находилось не менее 0,48 грамм «соли», что является значительным размером. Уголовное дело в отношении сбытчика выделено в отдельное производство.

«Суд назначил виновному наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработной платы ежемесячно. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость||

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Имя: Гость
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