В Нижнем Ломове обнаружили 77 кустов наркосодержащего растения

Сотрудники полиции обнаружили на одном из приусадебных участков в Нижнем Ломове 77 кустов наркосодержащего растения. Выращивал коноплю 40-летний местный житель.
«В домовладении подозреваемый проживает со своей семьей, в которой не подозревали, что он употребляет наркотики. Со слов мужчины, растение он выращивал для личного употребления. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков», - пояснила старший дознаватель отдела дознания МО МВД России «Нижнеломовский» Мария Казурова.
Противоправной деятельностью нижнеломовец занимался с мая по август 2021 года. Санкционированный обыск в его доме был проведен в рамках акции «Сурский край - без наркотиков!». Кстати, ранее гражданин уже был судим - за незаконный оборот запрещенных веществ.
«В отношении жителя города Нижний Ломов в отделении дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 231 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - рассказала Мария Казурова.
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