Зачем ржавые гвозди кладут в горшки с цветами?

Вопрос от интернет-пользователя
Некоторые люди закапывают в горшки с цветами ржавые гвозди, якобы после этого они лучше растут. Как работает такой метод?
Ответ специалиста
Гвозди вкапывают в землю из-за распространенного убеждения, что ржавый металл способен «подкормить» растение железом. Считается, что по мере появления ржавчины в почву попадают полезные микроэлементы.
Идея кажется логичной, поэтому подобные советы часто встречаются в бытовых рекомендациях по уходу за комнатными растениями. Но на практике этот метод почти не работает.
Количество железа, которое способно попасть в почву от гвоздя, крайне мало. Более того, современные изделия нередко покрыты цинком или изготовлены из легированных сплавов, поэтому в землю могут выделяться нежелательные примеси.
Если растению действительно не хватает железа, эффективнее использовать специальные удобрения.
