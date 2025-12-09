Зачем ржавые гвозди кладут в горшки с цветами?

09.12.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Некоторые люди закапывают в горшки с цветами ржавые гвозди, якобы после этого они лучше растут. Как работает такой метод?

Ответ специалиста

Гвозди вкапывают в землю из-за распространенного убеждения, что ржавый металл способен «подкормить» растение железом. Считается, что по мере появления ржавчины в почву попадают полезные микроэлементы.

Идея кажется логичной, поэтому подобные советы часто встречаются в бытовых рекомендациях по уходу за комнатными растениями. Но на практике этот метод почти не работает.

Количество железа, которое способно попасть в почву от гвоздя, крайне мало. Более того, современные изделия нередко покрыты цинком или изготовлены из легированных сплавов, поэтому в землю могут выделяться нежелательные примеси.

Если растению действительно не хватает железа, эффективнее использовать специальные удобрения.