Пензячка лишилась 15 000 рублей, пытаясь купить щенка

Четвероногого друга для своего ребенка пыталась приобрести пензячка. Объявление о продаже породистого щенка нашла в интернете. Цена покупательницу устроила, условия тоже.
«Собака была в Коломне. Получается, Московская область. Мы договорились, что они нам ее в клетке на поезде переправят в Пензу, мы ее здесь встретим. Мы заключили договор, говорящий о том, что нужно отправить залог в размере 15 000, а оставшуюся сумму я отдаю уже при получении собаки», - рассказала потерпевшая.
Задаток потерпевшая отправила, а дальше начались странности. Продавец прислал билеты на несуществующий поезд. Потом поменял их на другие, тоже поддельные. В итоге собака в Пензу так и не приехала.
«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность к совершению данного преступления жителя города Москвы. Молодой человек вину признал полностью, в содеянном раскаялся», - сообщила старший дознаватель отделения дознания УМВД России по г. Пензе Екатерина Чернова.
Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Собаку потерпевшая все-таки купила. В Пензенской области. Заводчик сам привез щенка в город, и никаких задатков не требовал.
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