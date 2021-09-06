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Криминал

Пензячка лишилась 15 000 рублей, пытаясь купить щенка

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Четвероногого друга для своего ребенка пыталась приобрести пензячка. Объявление о продаже породистого щенка нашла в интернете. Цена покупательницу устроила, условия тоже.

«Собака была в Коломне. Получается, Московская область. Мы договорились, что они нам ее в клетке на поезде переправят в Пензу, мы ее здесь встретим. Мы заключили договор, говорящий о том, что нужно отправить залог в размере 15 000, а оставшуюся сумму я отдаю уже при получении собаки», - рассказала потерпевшая.

Задаток потерпевшая отправила, а дальше начались странности. Продавец прислал билеты на несуществующий поезд. Потом поменял их на другие, тоже поддельные. В итоге собака в Пензу так и не приехала.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность к совершению данного преступления жителя города Москвы. Молодой человек вину признал полностью, в содеянном раскаялся», - сообщила старший дознаватель отделения дознания УМВД России по г. Пензе Екатерина Чернова.

Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Собаку потерпевшая все-таки купила. В Пензенской области. Заводчик сам привез щенка в город, и никаких задатков не требовал.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Лохушка

Гость||

15 тыс. только задаток. Неплохой, наверное, щенок. За таким, пожалуй, можно и лично до Коломны прокатиться.

Гость||

До Коломны ехать то всего ничего. Можно было на самом деле съездить лично.

Имя: Гость
Комментарий:

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