Криминал

Житель села Салтыково не успел допить взятое в ночном набеге пиво

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Сигареты, продукты и пиво стали добычей ночного вора, который нанес визит в магазин в селе Салтыково Земетчинского района. Стоимость товаров превысила 11,5 тысячи рублей, и еще 200 незваный гость прихватил из кассы.

Об этом в полицию заявила 54-летняя хозяйка торговой точки. По ее словам, злоумышленник повредил замок на двери черного хода.

Стражи порядка быстро установили подозреваемого - ранее судимого 55-летнего местного жителя. У него успели изъять часть украденного - 50 рублей, шоколад, пачку сигарет и две бутылки пива. Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Это не первый случай, когда граждане под покровом темноты выносят из магазинов товары. Так, в селе Старый Кряжим Кузнецкого района злоумышленник отогнул профильный лист на пристрое, разбил окно, влез внутрь и вынес водку разных марок, 109 пачек сигарет и колбасу - всего на сумму около 35 000 рублей. Полиция задержала 30-летнего жителя Старого Кряжима, который ранее уже был судим.

В августе в Пензе прокатилась целая серия краж: злоумышленник разбивал окна и двери, проникал в торговые залы и выносил алкоголь. Его нашли по отпечаткам пальцев и следам крови, которые он оставил на предметах, поранив руку.

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Источник — фото pixabay.com
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