Криминал

Житель Пачелмского района наследил на месте кражи дизтоплива

Печать

Вынесен приговор 52-летнему жителю Пачелмского района, воровавшему нефтепродукты из трубопровода.

По данным следствия, в декабре 2019 года мужчина, применив инструменты, сделал врезку в магистральный нефтепродуктопровод, расположенный недалеко от села Титово. Похититель подсоединил к нему конструкцию из шланга высокого давления, шарового крана, полиэтиленовой трубы и пластиковой емкости, замаскировав ее от посторонних лиц.

В общей сложности злоумышленник украл 408 литров дизельного топлива общей стоимостью свыше 14 тыс. рублей. Ущерб непосредственно от врезки оценивается более чем в 8,5 тыс. рублей.

Примечательно, что ранее мужчина был судим за аналогичную кражу нефтепродуктов, совершенную организованной группой в особо крупном размере.

На суде сельчанин не признал свою вину, однако следователям удалось собрать достаточные доказательства его причастности к преступлению. Судебная генетическая экспертиза выявила на предметах, которые обнаружились на месте врезки, биологические следы, оставленные обвиняемым.

«Виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и ограничения свободы сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Не воруй!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте