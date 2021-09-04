Житель Пачелмского района наследил на месте кражи дизтоплива

04.09.2021 | 10:24

Вынесен приговор 52-летнему жителю Пачелмского района, воровавшему нефтепродукты из трубопровода.

По данным следствия, в декабре 2019 года мужчина, применив инструменты, сделал врезку в магистральный нефтепродуктопровод, расположенный недалеко от села Титово. Похититель подсоединил к нему конструкцию из шланга высокого давления, шарового крана, полиэтиленовой трубы и пластиковой емкости, замаскировав ее от посторонних лиц.

В общей сложности злоумышленник украл 408 литров дизельного топлива общей стоимостью свыше 14 тыс. рублей. Ущерб непосредственно от врезки оценивается более чем в 8,5 тыс. рублей.

Примечательно, что ранее мужчина был судим за аналогичную кражу нефтепродуктов, совершенную организованной группой в особо крупном размере.

На суде сельчанин не признал свою вину, однако следователям удалось собрать достаточные доказательства его причастности к преступлению. Судебная генетическая экспертиза выявила на предметах, которые обнаружились на месте врезки, биологические следы, оставленные обвиняемым.

«Виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и ограничения свободы сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.