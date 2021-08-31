Объявлена дата рассмотрения жалобы экс-губернатора Пензенской области

31.08.2021 | 17:49

В среду, 1 сентября, Московский городской суд рассмотрит жалобу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на продление меры пресечения.

«Судебное заседание назначено на 13:15», - сообщили в пресс-служба Мосгорсуда.

Иван Белозерцев находится под арестом почти пять месяцев. Его задержали в ночь с 20 на 21 марта. По версии следствия, Борис Шпигель и ряд других фигурантов передали Белозерцеву, на тот момент губернатору, взятки на сумму более 31 млн рублей за предоставление конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения в период с января по сентябрь 2020 года.

17 августа Басманный районный суд Москвы оставил Ивана Белозерцева в СИЗО до 20 ноября 2021 года. На следующий день, 18-го, защита обжаловала данное решение.