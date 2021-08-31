Криминал

Объявлена дата рассмотрения жалобы экс-губернатора Пензенской области

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В среду, 1 сентября, Московский городской суд рассмотрит жалобу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на продление меры пресечения.

«Судебное заседание назначено на 13:15», - сообщили в пресс-служба Мосгорсуда.

Иван Белозерцев находится под арестом почти пять месяцев. Его задержали в ночь с 20 на 21 марта. По версии следствия, Борис Шпигель и ряд других фигурантов передали Белозерцеву, на тот момент губернатору, взятки на сумму более 31 млн рублей за предоставление конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения в период с января по сентябрь 2020 года.

17 августа Басманный районный суд Москвы оставил Ивана Белозерцева в СИЗО до 20 ноября 2021 года. На следующий день, 18-го, защита обжаловала данное решение.

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Гость||

Атпускай!!!!!!!!!!!!!! и деньги все подкинули............

Гость||

...на свободу,да с чистою совестью,

Он до срока решил подорвать...

Гость||

Отметим, что имя Шаронова хорошо известно в Пензенской области. В частности, издание "Улица Московская" сообщает о проведенном в городе Сердобске митинге за отставку Шаронова в 2013 году. Шаронов проработал в качестве главы администрации города всего 8 месяцев. Издание пишет, что за это время "он успел настроить против себя большинство жителей города".

А врио губернатора Олег Мельниченко наградил генерального директора медиахолдинга «Экспресс» Антона Шаронова почетным знаком «Во славу земли Пензенской».

Мельниченко окружает себя своими дружками, сажает их (и их жён) на должности, награждает их, создает междусобойчики, группировку?

Ванёк освободит нары для Олежки?

Гость||

Ротацию предлагаешь?

Гость||

Предлагаю Олежку к Ваньку, на соседние нары.

Имя: Гость
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