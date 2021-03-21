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Политика

Федеральные СМИ подтвердили данные об обысках у Белозерцевых

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Федеральные СМИ подтвердили информацию об обысках у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и его сыновей.

«До задержания у чиновника и его сыновей провели обыски», - сообщает издание Lenta.ru со ссылкой на РЕН ТВ.

По информации телеканала, речь может идти о расследовании уголовного дела о превышении должностных полномочий.

«Пока, по неподтвержденным данным, Белозерцев мог быть причастен к заключению госконтрактов с компаниями, которым он покровительствовал», - уточняется в публикации Lenta.ru.

Предположительно, расследованием занимаются сотрудники ФСБ и МВД.

«Четверых подозреваемых должны в ближайшее время доставить в Москву. Источник отметил, что на данный момент известно о задержании двух человек с фамилией «Белозерцев», при этом не уточняется, о ком именно идет речь - губернаторе или его сыновьях», - уточняет РЕН ТВ.

Информацию о следственных действиях, которые проводятся с губернатором Пензенской области, подтвердил и официальный телеграм-канал ТАСС.

В Пензе слухи пока не прокомментировали.

«В настоящее время мы не располагаем данными относительно информации о действиях силовых структур, распространяющейся в социальных сетях, вследствие чего данную информацию не комментируем», - пояснила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.

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Гость||

Давно нужно навести порядок. Компании насильно устанавливают домофоны без ведома жителей и обирают людей по 150 рублей за ключ. Пенсионер-инвалид колясочник из-за этого решает сжечь себя на площади Ленина под окнами Губернатора!!!

Когда будет порядок в городе???

Гость||

капец

Гость||

ждем нового врио

Гость||

Слава богу. Работайте братья.

Гость||

Нам будет не хватать твоего косноязычия.

Гость||

Главное что бы наворованное вернули и возместили ущерб региону. Так что бюстиков не будет?

Гость||

БАЛЬЗАМ НА ДУШУ...

Гость||

Этого следовало ожидать.Регион в передовиках по бедности и смертности.Наш не фургал, митингов не будет.

Гость||

Работайте Братья.

Гость||

Остался город без летних бордюров :(

Гость||

аххаааха,а как же избиратели?как доверили?

Гость||

В Покров,к блогеру на воспитание.

Гость||

Может,наконец,и терминалы по безналичной оплате в общественном транспорте появятся?

Гость||

А кто теперь врио? Лидин, или Симонов?

Гость||

урррараа

← Ctrl пред.
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след. Ctrl →
Имя: Гость
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