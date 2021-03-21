Федеральные СМИ подтвердили данные об обысках у Белозерцевых

21.03.2021 | 10:35

Федеральные СМИ подтвердили информацию об обысках у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и его сыновей.

«До задержания у чиновника и его сыновей провели обыски», - сообщает издание Lenta.ru со ссылкой на РЕН ТВ.

По информации телеканала, речь может идти о расследовании уголовного дела о превышении должностных полномочий.

«Пока, по неподтвержденным данным, Белозерцев мог быть причастен к заключению госконтрактов с компаниями, которым он покровительствовал», - уточняется в публикации Lenta.ru.

Предположительно, расследованием занимаются сотрудники ФСБ и МВД.

«Четверых подозреваемых должны в ближайшее время доставить в Москву. Источник отметил, что на данный момент известно о задержании двух человек с фамилией «Белозерцев», при этом не уточняется, о ком именно идет речь - губернаторе или его сыновьях», - уточняет РЕН ТВ.

Информацию о следственных действиях, которые проводятся с губернатором Пензенской области, подтвердил и официальный телеграм-канал ТАСС.

В Пензе слухи пока не прокомментировали.

«В настоящее время мы не располагаем данными относительно информации о действиях силовых структур, распространяющейся в социальных сетях, вследствие чего данную информацию не комментируем», - пояснила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.