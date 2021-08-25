Криминал

Жительница Лунинского района получила условный срок за куст мака

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45-летняя жительница села Липяги Лунинского района предстала перед судом. Ее признали виновной в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.

24 июня недалеко от своего дома женщина сорвала куст дикого мака. Его масса в пересчете на высушенное существо 53,43 грамма. Дома сельчанка положила куст в сарай, а на следующий день его изъяли полицейские.

Ранее несудимая женщина полностью признала свою вину. В итоге ей назначено наказание - 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

«Кроме того, поскольку органами местного самоуправления не проводились профилактические мероприятия, направленные на своевременное обнаружение и уничтожение очагов дикорастущих наркосодержащих растений, прокурор района внес главе администрации Сытинского сельсовета представление об устранении нарушений законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

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Гость||

что же они по сараям что ли лазиют?

Гость||

Дикий мак рос на территории местного самоуправления? Главу администрации не привлекли? Участковый куда смотрел?

Имя: Гость
Комментарий:

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