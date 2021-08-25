В Золотаревке дачница пыталась вылечить суставы наркотравой

25.08.2021 | 17:59

49-летнюю жительницу Пензенского района желание избавиться от болей в коленях довело до скамьи подсудимых.

Женщина случайно узнала, что якобы из конопли можно изготовить народное средство, которое как рукой снимет боль в суставах. Вдохновленная перспективой излечения без мазей и таблеток, она заказала в интернете семена конопли.

У нее не сразу получилось прорастить зерна. Но сельчанка не оставляла попыток. В конце концов она вырастила на своей даче в Золотаревке несколько кустов, а после их созревания высушила и измельчила.

Трудно сказать, помогла ли наркотрава от заболевания, но неприятностей она принесла немало. 26 апреля марихуану изъяли полицейские, а затем состоялся суд.

С учетом смягчающих обстоятельств женщину приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

«Приговор не вступил в законную силу», - отметили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.