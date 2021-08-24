Сетевое издание|18+|Вторник|24 авг 2021|20:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Мокшанец лишился более 30 тысяч после покупки в интернете

Печать

Онлайн-покупка электроинструмента не удалась. 31 000 рублей потерял от этой операции один из жителей Мокшана. Сайт интернет-магазина он нашел через поисковую систему. Добавил товар в корзину, деньги перевел.

«Когда я произвел оплату, то оплата заблокировалась, и я решил позвонить в банк. Когда позвонил, сказали, что оплата приостановлена, действительно ли это я перевожу деньги. Я подтвердил в банке, что это я переводил, и тогда перевод подтвердился, деньги ушли на номер получателя», - рассказал потерпевший.

Несколько дней мужчина ждал, а потом начал сомневаться в порядочности продавца, стал писать письма на указанную на сайте электронную почту. Но на них так никто и не ответил, и в итоге потерпевший обратился в полицию.

«По данному факту в отделении дознания в ОМВД России по Мокшанскому району было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «мошенничество». Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности подозреваемых в совершении данного преступления», - сообщил начальник ОМВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я подтвердил в банке, что это я переводил, и тогда перевод подтвердился
Детали уточнить не догадались?

Гость||

Без лоха и жизнь плоха

Гость||

ЧТО,ОПЯТЬ В МОКШАНЕ ЛОХА НАШЛИ??)))

Гость||

лох это судьба

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте