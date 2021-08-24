Мокшанец лишился более 30 тысяч после покупки в интернете

24.08.2021 | 19:32

Онлайн-покупка электроинструмента не удалась. 31 000 рублей потерял от этой операции один из жителей Мокшана. Сайт интернет-магазина он нашел через поисковую систему. Добавил товар в корзину, деньги перевел.

«Когда я произвел оплату, то оплата заблокировалась, и я решил позвонить в банк. Когда позвонил, сказали, что оплата приостановлена, действительно ли это я перевожу деньги. Я подтвердил в банке, что это я переводил, и тогда перевод подтвердился, деньги ушли на номер получателя», - рассказал потерпевший.

Несколько дней мужчина ждал, а потом начал сомневаться в порядочности продавца, стал писать письма на указанную на сайте электронную почту. Но на них так никто и не ответил, и в итоге потерпевший обратился в полицию.

«По данному факту в отделении дознания в ОМВД России по Мокшанскому району было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «мошенничество». Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности подозреваемых в совершении данного преступления», - сообщил начальник ОМВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов.