Жительницу Мокшанского района обманули при попытке взять кредит

21.08.2021 | 15:27

Женщина делала заявку на кредит, поэтому не заподозрила неладного, когда ей позвонил мошенник и попросил прислать копии документов.

«Сказал, что мне одобрили 35 000 рублей. Я согласилась, оформила через Viber, все ему туда отправила - и паспорт, и карту. Он мне перевел на мою карту деньги, а на следующий день их снял. Мне оставил на карте 5 300», - сообщила потерпевшая.

«Женщина неоднократно пыталась связаться с мужчиной, но тот ей не отвечал. Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - пояснил начальник ОМВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов.

Лиц, совершивших мошенничество в отношении 53-летней жительницы Мокшанского района, устанавливают.