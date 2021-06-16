Криминал

Житель Белинского разъезжал пьяным на агрегате собственной сборки

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Бдительность судебных приставов позволила избежать беды на дороге и задержать 42-летнего жителя Белинского, управлявшего машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину уже задерживали за пьяную езду, суд штрафовал его на 30 тысяч рублей. Однако он не спешил уплачивать штраф, хотя деньги на продолжительные банкеты находил постоянно.

Судебные приставы отправились к должнику, чтобы составить протокол.

«Подъезжая к его дому, они обратили внимание на мчащуюся под парами машину, собранную, как конструктор, из различных деталей, принадлежащих разным «породам» автомобилей. Приблизившись к агрегату, они увидели, что за рулем сам должник, а рядом - его товарищ, и оба находятся в состоянии, близком ко взлету», - рассказали в УФССП России по Пензенской области.

Приставы остановили чудо-конструкцию и вызвали сотрудников полиции, которые задержали друзей.

«Возможно, быстрая реакция приставов предотвратила дорожно-транспортное происшествие. Мужчина понесет наказание за свое состояние за рулем и неуплату штрафа в специальном приемнике, где по решению суда проведет 25 суток», - завершили рассказ в пресс-службе ведомства.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

где по решению суда проведет 25 суток»,
Сейчас вроде приняли закон в три года сидки?

Имя: Гость
Комментарий:

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