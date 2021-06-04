Криминал

В Пензе ужесточен приговор студенту, лишившему мужчину зрения

Печать

Суд ужесточил наказание молодому жителю Пензы, из-за которого мужчина ослеп на один глаз.

Инцидент произошел в ночь на 5 июля 2020 года. Возле пензенского бара завязалась ссора между компанией молодых людей и тремя мужчинами, один из которых попросил у парней сигарету.

Конфликт перерос в драку, и 17-летний студент пензенского вуза, владевший приемами единоборств, ударил 29-летнего оппонента кулаком в лицо. Тот упал, а парень с силой пнул его ногой в правый глаз.

Мужчина с трудом поднялся, умылся в баре и отправился домой. На следующий день он обратился за медицинской помощью и узнал, что его правый глаз больше не будет видеть. Впоследствии слепоту подтвердили в московской клинике. До потери зрения он трудился водителем, а из-за травмы потерял возможность управлять транспортом и, соответственно, заработка.

В судебном заседании 17-летний агрессор утверждал, что потерпевший оговаривает его, а виновником преступления является другой человек. Дескать, двое мужчин дрались между собой, а он лишь пытался их разнять. Однако предоставленные доказательства перевесили его доводы.

Суд учел, что студент воспитывался в многодетной семье, в школе и вузе зарекомендовал себя положительно, неоднократно награждался грамотами и дипломами за спортивные достижения. Смягчающим обстоятельством стал его несовершеннолетний возраст.

«Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, а также обязал его возместить 300 000 рублей в счет компенсации морального вреда», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Однако прокуратура района сочла такое решение несправедливым и подала апелляционное представление. Не согласился со служителями Фемиды и лишившийся зрения мужчина - он также потребовал лишить виновного в его страданиях свободы и увеличить размер компенсации.

«Судебная коллегия по уголовным делам ужесточила наказание до 2 лет реального лишения свободы в колонии общего режима и увеличила размер компенсации морального вреда до 700 000 рублей», - проинформировала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Приговор вступил в законную силу.

0
0
0
0
 
Гость||

лежачего не бьют.

Гость||

А они сейчас отморозки.Возле баров крутится можно,а как отвечать так из многодетных,сопли до губы висят и т.д. Совершил -ответь.Прыгать они научились на пьяных.Лет 10 ему щенку надо впаять.

Гость||

Гость писал(a):

Лет 10 ему щенку надо впаять.
да да да да да, если хотим порядка такие должны быть наказания для таких животных

Гость||

Герой.Звезду юному герою!

Гость||

По штуке в месяц будет выплачивать раз из многодетной семьи, до пенсии своей выплатит. Мда, не повезло 29летнему водиле, без зрения уже не работник,в сторожа одна дорога..

Гость||

Шакалята, таким только с ноги сразу пока не набросились, как правило у них один заводила, вот ему сразу и по ушам с двух рук.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте