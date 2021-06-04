В Пензе ужесточен приговор студенту, лишившему мужчину зрения

04.06.2021 | 16:38

Суд ужесточил наказание молодому жителю Пензы, из-за которого мужчина ослеп на один глаз.

Инцидент произошел в ночь на 5 июля 2020 года. Возле пензенского бара завязалась ссора между компанией молодых людей и тремя мужчинами, один из которых попросил у парней сигарету.

Конфликт перерос в драку, и 17-летний студент пензенского вуза, владевший приемами единоборств, ударил 29-летнего оппонента кулаком в лицо. Тот упал, а парень с силой пнул его ногой в правый глаз.

Мужчина с трудом поднялся, умылся в баре и отправился домой. На следующий день он обратился за медицинской помощью и узнал, что его правый глаз больше не будет видеть. Впоследствии слепоту подтвердили в московской клинике. До потери зрения он трудился водителем, а из-за травмы потерял возможность управлять транспортом и, соответственно, заработка.

В судебном заседании 17-летний агрессор утверждал, что потерпевший оговаривает его, а виновником преступления является другой человек. Дескать, двое мужчин дрались между собой, а он лишь пытался их разнять. Однако предоставленные доказательства перевесили его доводы.

Суд учел, что студент воспитывался в многодетной семье, в школе и вузе зарекомендовал себя положительно, неоднократно награждался грамотами и дипломами за спортивные достижения. Смягчающим обстоятельством стал его несовершеннолетний возраст.

«Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, а также обязал его возместить 300 000 рублей в счет компенсации морального вреда», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Однако прокуратура района сочла такое решение несправедливым и подала апелляционное представление. Не согласился со служителями Фемиды и лишившийся зрения мужчина - он также потребовал лишить виновного в его страданиях свободы и увеличить размер компенсации.

«Судебная коллегия по уголовным делам ужесточила наказание до 2 лет реального лишения свободы в колонии общего режима и увеличила размер компенсации морального вреда до 700 000 рублей», - проинформировала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Приговор вступил в законную силу.