Криминал

В области вынесен приговор за убийство 18-летнего юноши

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В Пензенской области вынесен приговор 44-летнему мужчине, который убил молодого человека и пытался лишить жизни еще двоих.

Все произошло в январе 2021 года в селе Пригородном Сердобского района. Вечером 23-го числа мужчина вместе со своей семьей пришел к приятельнице, а ночью познакомился с ее соседями, у которых также были гости.

«Они пригласили компанию злоумышленника присоединиться к ним. В процессе застолья между гостем и одним из новых знакомых произошел конфликт. В результате из дома вышли злоумышленник и трое оппонентов, которые начали наносить ему удары», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Мужчина не получил телесных повреждений, которые бы навредили его здоровью, но решил отомстить. Он вернулся в дом знакомой, схватил нож и попытался зарезать оппонентов: 17-летнего подростка и мужчин в возрасте 18 и 41 года.

Старший и младший получили тяжелые ранения, средний погиб на месте.

По факту случившегося возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Во время следствия и суда злоумышленник был под стражей.

Служители Фемиды назначили ему наказание в виде 13 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 3 месяца.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Источник — Фото Penza.sledcom.ru
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