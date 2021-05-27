Находящийся за решеткой пензенец похитил деньги у родственников

27.05.2021 | 14:40

В Мокшанском районе 29-летний осужденный пензенец, отбывающий наказание в колонии, похитил более 180 000 рублей. Жертвами преступления стали его бабушка и дедушка.

Ранее мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы по части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Как установил суд, у пензенца, вопреки запрету, был сотовый телефон. Обычным пользованием им он не ограничился, ему потребовалось осуществлять различные переводы и платежи. Для этого нужно было завести банковскую карту и создать личный кабинет, чтобы управлять счетом.

Таких возможностей у пензенца не было, и он уговорил свою бабушку помочь. Пожилая женщина открыла счет и оформила карту на свое имя. Реквизиты, логин и пароль для входа в личный кабинет пенсионерка сообщила внуку.

Как только мужчина попал в кабинет в приложении, он увидел, что у бабушки есть в банке два открытых действующих вклада. Соблазн оказался слишком велик, и он похитил деньги.

«У бабушки разрешения на трату ее денежных средств он не спрашивал. Закрыв два ее счета, перевел имеющиеся на них средства на вновь открытый счет и начал распоряжаться похищенным по своему усмотрению», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Мокшанского районного суда.

Ущерб, причиненный пенсионерке, составил 161 873 рубля.

Деньги дедушки злоумышленнику также удалось похитить. Получив логин и пароль для входа в личный кабинет от пожилого родственника, не догадывавшегося о преступных намерениях внука, пензенец присвоил 27 670 рублей, которые находились на счете.

На суде пензенец признал свою вину, раскаялся в содеянном, от дачи показаний отказался, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ.

Служители Фемиды к назначенному наказанию присоединили частично неотбытое (6 лет и 6 месяцев) и приговорили мужчину к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.