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Криминал

В Пензе из припаркованного у ТЦ такси забрали значительную сумму

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Сигнализация не спасла. Неизвестный похитил из сумки водителя такси, ненадолго оставившего автомобиль на парковке у торгового центра, 7 000 рублей.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы. Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в салон, открыв дверь с помощью специального считывающего устройства.

«При въезде на территорию Пензы сотрудниками уголовного розыска совместно с экипажем дорожно-патрульной службы была остановлена машина, в салоне которой находился мужчина, причастный к совершению данного преступления. Им оказался житель Уфы 1969 года рождения», - сообщила дознаватель отдела полиции № 3 Оксана Моторина.

Мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном. Тем не менее ему предстоит ответить за совершенное преступление перед законом. Сейчас он находится под стражей. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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