Криминал

Пензенец хотел продать деликатес и попал под суд в Воронежской области

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60-летнего жителя Пензенской области ждет скамья подсудимых в городе Борисоглебске Воронежской области. Его обвиняют в приобретении, хранении, перевозке и продаже краснокнижного биологического ресурса.

26 апреля 2019 года на рынке в Московской области мужчина купил у неустановленного гражданина 20 кг осетровой икры за 290 000 рублей. На автомобиле он приехал в Астраханскую область и обменял около 5 кг своего товара на икру севрюги общей массой 1,25 г.

Пензенец рассчитывал выгодно продать деликатес. Однако до реализации дело не дошло: 30 апреля около 9:00 в Борисоглебском районе он попал в ДТП - врезался в ограждение моста.

Прибывшие на место аварии сотрудники полиции обнаружили в салоне машины дорожную сумку. В ней лежали 31 пластмассовая и 4 металлические банки с черной икрой общей массой 16,75 кг.

Теперь незадачливого бизнесмена ждет суд.

«За данное противоправное деяние законом предусмотрено наказание от обязательных работ (на срок до 480 часов) до лишения свободы (на срок до 4 лет) со штрафом в размере до 1 миллиона рублей», - сообщили в Борисоглебском районном суде.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

и обменял около 5 кг своего товара на икру севрюги общей массой 1,25 г.
Какой-то неравноценный обмен!

Гость||

Вот теперь у кого то праздник, с морем черной икры!)))

Гость||

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