Добытые 7 000 рублей будут стоить пензенцу двух лет свободы

01.05.2021 | 19:30

В полицию Пензы обратилась жительница города, из машины которой был похищен рюкзак. Добычей 42-летнего автовора стали 7 000 рублей и косметика.

«Кинолог со служебной собакой обследовали территорию совершения преступления, а также дворовые территории ближайших зданий и сооружений.

В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Первомайского района Пензы», - сообщил дознаватель отдела дознания ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Эмиль Канеев.

Задержанный рассказал, что видел, как автоледи припарковалась у поликлиники, не заглушив двигатель и не поставив автомобиль на сигнализацию. Этим он и воспользовался.

«Подошел к автомобилю, открыл дверь и из салона похитил рюкзак. После этого мужчина с похищенным зашел в ближайший подъезд жилого дома, где из рюкзака забрал денежные средства, а рюкзак вместе с содержимым в мусорный контейнер. Похищенные денежные средства он потратил на личные нужды», - Уточнил Эмиль Канеев.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.