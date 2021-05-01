Криминал

Добытые 7 000 рублей будут стоить пензенцу двух лет свободы

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В полицию Пензы обратилась жительница города, из машины которой был похищен рюкзак. Добычей 42-летнего автовора стали 7 000 рублей и косметика.

«Кинолог со служебной собакой обследовали территорию совершения преступления, а также дворовые территории ближайших зданий и сооружений.

В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Первомайского района Пензы», - сообщил дознаватель отдела дознания ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Эмиль Канеев.

Задержанный рассказал, что видел, как автоледи припарковалась у поликлиники, не заглушив двигатель и не поставив автомобиль на сигнализацию. Этим он и воспользовался.

«Подошел к автомобилю, открыл дверь и из салона похитил рюкзак. После этого мужчина с похищенным зашел в ближайший подъезд жилого дома, где из рюкзака забрал денежные средства, а рюкзак вместе с содержимым в мусорный контейнер. Похищенные денежные средства он потратил на личные нужды», - Уточнил Эмиль Канеев.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Зверёныш

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Задержанный рассказал, что видел, как автоледи припарковалась у поликлиники, не заглушив двигатель и не поставив автомобиль на сигнализацию.
Это случаем не тот человек-фотоОчко что за женьшиной на парковки в пятницу следил?

Гость||

Он есть хотел,он умирал..

Имя: Гость
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