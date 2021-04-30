Криминал

Городищенский священник лишился денег, поверив лжеприхожанке

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Городищенский районный суд наказал 27-летнюю уроженку города Джамбула (Казахстан), обманувшую священника.

Осенью 2017 года женщина посетила сайт православной церкви, где нашла номер телефона настоятеля храма. Позвонив и представившись прихожанкой, она рассказала, что у нее на руках больная дочь, нуждающаяся в операции, которую они не могут себе позволить.

Поняв, что священник поверил в историю, женщина попросила в долг 16 500 рублей, пообещав вернуть всю сумму через две недели. Мужчина перевел деньги ей на карту, после чего лжеприхожанка перестала выходить на связь, а средства потратила на личные нужды.

В суде женщина признала свою вину и раскаялась. При вынесении приговора служители Фемиды учли наличие у злоумышленницы малолетнего ребенка и то, что она скоро родит второго.

«В результате суд приговорил ее к 1 году лишения свободы. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания по ч. 2 ст. 159 УК РФ и наказания по приговору Сергиево-Посадского городского суда Московской области от 14.05.2019, которым она осуждена по ч. 2 ст. 228 УК РФ, окончательно определил 1 год и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - пояснили в Городищенском районном суде.

Кроме этого, осужденной придется вернуть священнослужителю деньги.

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