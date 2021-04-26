Смерть вместо обеда: житель Нижнего Ломова ответил за убийство сына

26.04.2021 | 15:03

В Нижнем Ломове суд вынес приговор 63-летнему отцу, убившему 40-летнего сына. Инцидент произошел 23 ноября 2020 года в квартире на улице Сергеева.

Мужчины вернулись домой нетрезвыми и поссорились.

«Потерпевший, находясь (как потом установит эксперт) в состоянии алкогольного опьянения, соответствующего смертельному отравлению, получив отказ отца накормить его обедом, стал ругаться на него, угрожать, демонстрировать нож», - сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда.

В итоге отец схватил со стола нож и ударил им скандалившего родственника в грудь слева. Вскоре в квартире появилась мать раненого, она вызвала бригаду скорой. Горожанина доставили в больницу, однако врачи не успели ему помочь: пациент скончался во время операции.

На суде пенсионер свою вину признал частично. Он отказался от дачи показаний, сославшись на то, что ничего не помнит о случившемся.

При вынесении решения служители Фемиды учли личность подсудимого, его активное способствование раскрытию преступления, возраст, поведение погибшего сына и приговорили мужчину к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Пока приговор в законную силу не вступил.