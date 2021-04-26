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Криминал

Смерть вместо обеда: житель Нижнего Ломова ответил за убийство сына

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В Нижнем Ломове суд вынес приговор 63-летнему отцу, убившему 40-летнего сына. Инцидент произошел 23 ноября 2020 года в квартире на улице Сергеева.

Мужчины вернулись домой нетрезвыми и поссорились.

«Потерпевший, находясь (как потом установит эксперт) в состоянии алкогольного опьянения, соответствующего смертельному отравлению, получив отказ отца накормить его обедом, стал ругаться на него, угрожать, демонстрировать нож», - сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда.

В итоге отец схватил со стола нож и ударил им скандалившего родственника в грудь слева. Вскоре в квартире появилась мать раненого, она вызвала бригаду скорой. Горожанина доставили в больницу, однако врачи не успели ему помочь: пациент скончался во время операции.

На суде пенсионер свою вину признал частично. Он отказался от дачи показаний, сославшись на то, что ничего не помнит о случившемся.

При вынесении решения служители Фемиды учли личность подсудимого, его активное способствование раскрытию преступления, возраст, поведение погибшего сына и приговорили мужчину к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Пока приговор в законную силу не вступил.

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Источник — фото пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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Гость||

Алкаши

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В итоге отец схватил со стола нож и ударил им скандалившего родственника в грудь слева.
Не родственника, а сына и возможно наследника. Нельзя ему было смотреть фильм Тарас Бульба.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

служители Фемиды учли личность подсудимого, его активное способствование раскрытию преступления, возраст, поведение погибшего сына и приговорили мужчину к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
с

Вот это учли, просто жесть, а если бы не учли то на каторгу 25 лет без права переписки?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

получив отказ отца накормить его обедом, стал ругаться на него, угрожать, демонстрировать нож»,
penzainform.ru писал(a):
В итоге отец схватил со стола нож и ударил им скандалившего родственника в грудь слева.
Сошлись на ножах.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Потерпевший, находясь (как потом установит эксперт) в состоянии алкогольного опьянения, соответствующего смертельному отравлению
Может он и так бы умер и папа не при делах?

Гость||

А была бы на его месте бабешка - условкой отделалась бы.

Гость||

Лучше бы обед вместо смерти

Гость||

Мрак,сограждане не перестают удивлять зверствами.

Имя: Гость
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