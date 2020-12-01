В Нижнем Ломове схватившегося за нож мужчину обвинили в смерти сына

01.12.2020 | 11:50

В Нижнем Ломове 62-летнего отца обвиняют в смерти 40-летнего сына. Между мужчинами давно разладились отношения. Конфликт в итоге закончился трагедией.

На место происшествия на улице Сергеева выехали оперативники. В квартире они обнаружили отца пострадавшего горожанина, а также следы крови во всех комнатах. На вопрос об их происхождении хозяин жилья ответил, что сын порезал сам себя.

Позже пенсионер рассказал правоохранителям об инциденте. Выяснилось, что мужчины вернулись домой нетрезвыми и поссорились.

«Отец упрекал сына за то, что тот нигде не работает и живет за счет родителей. В какой-то момент отец не выдержал и ударил своего сына кухонным ножом в область груди», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На шум ссоры прибежала жена агрессора и увидела раненого сына. Она немедленно вызвала бригаду скорой. Горожанина доставили в больницу, однако врачи не успели ему помочь: пациент скончался во время операции.

Отца погибшего задержали.

«По решению суда в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - добавила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.