Задержанный в Петербурге кузнечанин признался в развращении малолетних

21.04.2021 | 12:40

Во вторник, 20 апреля, в Санкт-Петербурге задержан 27-летний мужчина, зарегистрированный в Пензенской области. Ему инкриминируются развратные действия в отношении детей.

Об этом сообщают СМИ Ленинградской области.

13 апреля 2019 года неустановленный гражданин отправлял в электронной переписке сообщения и фотоизображения интимного характера и предлагал сделать то же самое двум девочкам, одной из которых на тот момент было 7, другой - 9 лет.

В мае того же года следственные органы Гатчины начали проверку. В итоге они нашли злоумышленника.

«У дома 15 по проспекту Металлистов был задержан 27-летний мужчина, зарегистрированный в городе Кузнецке Пензенской области. Подозреваемый уже дал признательные показания. В изъятом у него телефоне обнаружена переписка с детьми, а также интересующие следствие фото и видео», - сообщает лента «Конкретно» агентства новостей «Оперативное прикрытие».