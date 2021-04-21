Криминал

Задержанный в Петербурге кузнечанин признался в развращении малолетних

Печать

Во вторник, 20 апреля, в Санкт-Петербурге задержан 27-летний мужчина, зарегистрированный в Пензенской области. Ему инкриминируются развратные действия в отношении детей.

Об этом сообщают СМИ Ленинградской области.

13 апреля 2019 года неустановленный гражданин отправлял в электронной переписке сообщения и фотоизображения интимного характера и предлагал сделать то же самое двум девочкам, одной из которых на тот момент было 7, другой - 9 лет.

В мае того же года следственные органы Гатчины начали проверку. В итоге они нашли злоумышленника.

«У дома 15 по проспекту Металлистов был задержан 27-летний мужчина, зарегистрированный в городе Кузнецке Пензенской области. Подозреваемый уже дал признательные показания. В изъятом у него телефоне обнаружена переписка с детьми, а также интересующие следствие фото и видео», - сообщает лента «Конкретно» агентства новостей «Оперативное прикрытие».

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Разорвать на части этого выродка!

Гость||

"Зона" и пусть сидит

Гость||

Гость писал(a):

Разорвать на части этого выродка!
да ладно сейчас пальцем показывают и обвиняют, а показания выбить можно, вдруг не виноватый а ты его разорвешь

Гость||

отправьте его в Дагестанский следственный изолятор, там ему место

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте