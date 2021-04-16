В Пензе экс-чиновника подозревают в получении взяток от ритуальных фирм

38-летнего жителя Пензенского района, экс-начальника отдела по организации захоронений на муниципальных кладбищах Департамента ЖКХ Пензы, подозревают в получении взяток.
Всего мужчине инкриминируют несколько подобных эпизодов.
Согласно версии следователей, с июня 2019 года по декабрь 2020-го чиновник получал вознаграждение от десяти работников ритуальных агентств за принятие положительных решений о повторном захоронении на закрытых кладбищах областного центра. Умерших опускали в могилы ранее скончавшихся родственников без приложения необходимых документов.
Общая сумма полученных злоумышленником взяток превысила 100 тысяч рублей.
«В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Уголовное дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде Пензы.
Бывший работник департамента в ходе следствия признал факт получения взяток, добавила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.
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