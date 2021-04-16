В Пензе экс-чиновника подозревают в получении взяток от ритуальных фирм

16.04.2021 | 17:31

38-летнего жителя Пензенского района, экс-начальника отдела по организации захоронений на муниципальных кладбищах Департамента ЖКХ Пензы, подозревают в получении взяток.

Всего мужчине инкриминируют несколько подобных эпизодов.

Согласно версии следователей, с июня 2019 года по декабрь 2020-го чиновник получал вознаграждение от десяти работников ритуальных агентств за принятие положительных решений о повторном захоронении на закрытых кладбищах областного центра. Умерших опускали в могилы ранее скончавшихся родственников без приложения необходимых документов.

Общая сумма полученных злоумышленником взяток превысила 100 тысяч рублей.

«В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Уголовное дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде Пензы.

Бывший работник департамента в ходе следствия признал факт получения взяток, добавила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.