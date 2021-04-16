Сетевое издание|18+|Пятница|16 апр 2021|18:32
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Криминал

В Пензе экс-чиновника подозревают в получении взяток от ритуальных фирм

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38-летнего жителя Пензенского района, экс-начальника отдела по организации захоронений на муниципальных кладбищах Департамента ЖКХ Пензы, подозревают в получении взяток.

Всего мужчине инкриминируют несколько подобных эпизодов.

Согласно версии следователей, с июня 2019 года по декабрь 2020-го чиновник получал вознаграждение от десяти работников ритуальных агентств за принятие положительных решений о повторном захоронении на закрытых кладбищах областного центра. Умерших опускали в могилы ранее скончавшихся родственников без приложения необходимых документов.

Общая сумма полученных злоумышленником взяток превысила 100 тысяч рублей.

«В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Уголовное дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде Пензы.

Бывший работник департамента в ходе следствия признал факт получения взяток, добавила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

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Гость||

Кошмар ! Пенза - город взяточнмков !

К нам едет ревизор !

Гость||

В какой партии состоял? Крымнаш кричал?

Гость||

Из едрисни будет.

Гость||

Фамилия?

Гость||

На сельских кладбищах такая сумма?

Гость||

Партия не причём! Всё зависит от человека. И потом, все эти движения по городу делают люди, которые владеют противоправной информацией в отношении именно тех, кто прикрывается членством, связями и т.д..

Прибраться в доме, похвально).

Гость||

Атпускай!

Гость||

а хоть один чиновник в Пензе честный??? походу нет)))

Гость||

Умная рыба - камбала! На боку плавает. И с ооловы не гниёт! Стоит 130 ₽ за кг. Но костей много.

Гость||

Вчера видел окуня в банке. Ну вот откуда у него деньги?

Гость||

И КТО ЗДЕСЬ ПРОТИВ КРЕМАТОРИЯ???

Гость||

Довести ситуацию до абсурда. Коменты закончатся

Имя: Гость
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