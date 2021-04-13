В области в два раза увеличилось число коррупционных преступлений

В прокуратуре Пензенской области отчитались о борьбе с коррупцией за три месяца 2021 года. Число преступлений этого рода возросло по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.
Так, зарегистрировали 83 нарушения закона, это на 144,1% больше, чем за три месяца 2020-го (34).
«Уголовные дела о 58 преступлениях направлены для рассмотрения в суд (за 3 месяца 2020 года – 20, +190%). Выявлено 37 лиц, совершивших коррупционные преступления (20, +85,0%)», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Своей деятельностью злоумышленники причинили ущерб в 33 млн 864 тыс. рублей. Добровольно возмещено лишь 918 тыс. рублей. Правоохранители наложили арест на имущество обвиняемых общей стоимостью в 36 млн 711 тыс. рублей.
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