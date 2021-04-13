В области в два раза увеличилось число коррупционных преступлений

13.04.2021 | 14:33

В прокуратуре Пензенской области отчитались о борьбе с коррупцией за три месяца 2021 года. Число преступлений этого рода возросло по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Так, зарегистрировали 83 нарушения закона, это на 144,1% больше, чем за три месяца 2020-го (34).

«Уголовные дела о 58 преступлениях направлены для рассмотрения в суд (за 3 месяца 2020 года – 20, +190%). Выявлено 37 лиц, совершивших коррупционные преступления (20, +85,0%)», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Своей деятельностью злоумышленники причинили ущерб в 33 млн 864 тыс. рублей. Добровольно возмещено лишь 918 тыс. рублей. Правоохранители наложили арест на имущество обвиняемых общей стоимостью в 36 млн 711 тыс. рублей.