Криминал

В области в два раза увеличилось число коррупционных преступлений

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В прокуратуре Пензенской области отчитались о борьбе с коррупцией за три месяца 2021 года. Число преступлений этого рода возросло по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Так, зарегистрировали 83 нарушения закона, это на 144,1% больше, чем за три месяца 2020-го (34).

«Уголовные дела о 58 преступлениях направлены для рассмотрения в суд (за 3 месяца 2020 года – 20, +190%). Выявлено 37 лиц, совершивших коррупционные преступления (20, +85,0%)», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Своей деятельностью злоумышленники причинили ущерб в 33 млн 864 тыс. рублей. Добровольно возмещено лишь 918 тыс. рублей. Правоохранители наложили арест на имущество обвиняемых общей стоимостью в 36 млн 711 тыс. рублей.

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Гость||

В области новое масштабное задержание.

Гость||

А с чем же это связано, что так резко показатель полез вверх?

Гость||

А сколько еще не выявлено наверное и не будет выявлено ))))

Гость||

Ну "американец" жги свой антиватный сленг, можешь злорадствовать на законных основаниях.

Гость||

Голову отрубили,а жадные похотливые щупальца остались...

Гость||

Какое еще задержание?

Гость||

Кто из 4 заместителей мэра просил взятку в 10 миллионов?

Гость||

а где аресты, посадки, конфискация?

Гость||

Гость писал(a):

А с чем же это связано
С расчисткой авгиев конюшен под новых коррупционеров - раз.

С желанием увеличения заработной платы сотрудниками правоохранительных органов - два.

Гость||

а если работать начнете, то и во все 10 раз раскрываемость увеличится)

Гость||

Гость писал(а):

> Кто из 4 заместителей мэра просил взятку в 10 миллионов?

они теперь друга на друга глядят и гадают: "этот", нет "тот", а может "вон тот". Думаю, там любого, кто больше года отработал, бери, не ошибешься.

Гость||

Как может в два раза увеличиться абсолютное целое?

Гость||

Что пандемия разогрела аппетиты? Денег стало резко не хватать, стали больше брать взяток?

Гость||

Эх прокуратура

Гость||

Правильно в школе проходят "Ревизор". Жалко "12 стульев" и "Золотой телёнок" не проходят.

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Имя: Гость
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