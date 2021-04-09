Криминал

В Пензе у гостьи города нашли 200 граммов «скорости»

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Уроженку Архангельской области задержали пензенские полицейские. Девушку 1997 года рождения подозревают в распространении запрещенных препаратов.

«В ходе личного досмотра были изъяты гриппер-пакеты с наркотическим средством N-метилэфедрон, в народе называемым «скорость», а также сотовый телефон, где была переписка, связанная с незаконным оборотом наркотических средств», - рассказала старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Татьяна Сундукова.

По месту жительства задержанной, где она временно обустроилась, были обнаружены около 200 граммов запрещенного вещества, что эквивалентно 2 000 разовых доз, а также электронные весы, изолента и пустые гриппер-пакеты.

«На территории частного домовладения, которое она сняла, она занималась расфасовкой наркотического средства на более мелкие партии, взвешиванием и упаковкой. В последствии в различных районах Пензы она оборудовала тайники с мефедроном для дальнейшего сбыта потребителям», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Стяжков.

Девушка находится под стражей. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

грозит до 15 лет лишения свободы.
Губернатор был гость города - 15 лет грозит.

И этой гостье - 15 светит.

В наш город нужно приезжать только с хорошими помыслами!!!

Работайте Братья!!!

Гость||

Злые люди какие... Девушку жалко и Ивана Александровича жалко

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