В Пензе у гостьи города нашли 200 граммов «скорости»

Уроженку Архангельской области задержали пензенские полицейские. Девушку 1997 года рождения подозревают в распространении запрещенных препаратов.
«В ходе личного досмотра были изъяты гриппер-пакеты с наркотическим средством N-метилэфедрон, в народе называемым «скорость», а также сотовый телефон, где была переписка, связанная с незаконным оборотом наркотических средств», - рассказала старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Татьяна Сундукова.
По месту жительства задержанной, где она временно обустроилась, были обнаружены около 200 граммов запрещенного вещества, что эквивалентно 2 000 разовых доз, а также электронные весы, изолента и пустые гриппер-пакеты.
«На территории частного домовладения, которое она сняла, она занималась расфасовкой наркотического средства на более мелкие партии, взвешиванием и упаковкой. В последствии в различных районах Пензы она оборудовала тайники с мефедроном для дальнейшего сбыта потребителям», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Стяжков.
Девушка находится под стражей. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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penzainform.ru писал(a):Губернатор был гость города - 15 лет грозит.
И этой гостье - 15 светит.
В наш город нужно приезжать только с хорошими помыслами!!!
Работайте Братья!!!