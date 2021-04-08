Криминал

Из магазинов и кафе в Пензе изъяли 10 игровых терминалов

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28-летний житель Пензы, уже привлекавшийся к ответственности за незаконное проведение азартных игр, предстанет перед судом за совершение аналогичного преступления.

«По данным следствия, с декабря 2019 года по август 2020 года обвиняемый незаконно организовал и проводил азартные игры. С этой целью он приобрел 16 единиц игрового оборудования и арендовал на территории Пензы помещения в барах, кафе, торговых центрах и на автомойке», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

В этих помещениях молодой человек установил 10 терминалов, с помощью которых посетители могли участвовать в лотереях и азартных играх. Впоследствии оборудование изъяли сотрудники правоохранительных органов.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Расследование вели представители СУ СК и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Пензе.

«В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - уточнила Махницкая.

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Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость||

Бинго!

Гость||

А кто их крышевал?

Гость||

В запрудном около весны и кагао автоматы стоят и не кому нет дела

Гость||

Гость писал(a):

А кто их крышевал?
известно кто?????? кого убрали и сразу убирать автоматы из магазов стали

Гость||

Гость писал(a):

А кто их крышевал?
Тебе фамилии назвать ? Или просто какой ведомственный орган сказать ?

Гость||

Хотели бы убрать давно бы убрали. В каждом торговом центре в Арбеково стоят. Не надо по подвалам лазить, все на виду. Давно кому надо занесли, чтобы все годами работало.

Гость||

Гость писал(a):

Не надо по подвалам лазить, все на виду. Давно кому надо занесли, чтобы все годами работало.
Ловят только тех, кто не оплачивает крышу. ОПГ легализовалась и ходит с корочками. Убирают конкурентов. Дурачков то становится меньше в автоматы то играть.

Гость||

Да, такой аппарат частенько стоит в т/ц Маяк и стоит постоянно

в кафе на Тарханова - Ешка.

Имя: Гость
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