Из магазинов и кафе в Пензе изъяли 10 игровых терминалов

08.04.2021 | 08:20

28-летний житель Пензы, уже привлекавшийся к ответственности за незаконное проведение азартных игр, предстанет перед судом за совершение аналогичного преступления.

«По данным следствия, с декабря 2019 года по август 2020 года обвиняемый незаконно организовал и проводил азартные игры. С этой целью он приобрел 16 единиц игрового оборудования и арендовал на территории Пензы помещения в барах, кафе, торговых центрах и на автомойке», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

В этих помещениях молодой человек установил 10 терминалов, с помощью которых посетители могли участвовать в лотереях и азартных играх. Впоследствии оборудование изъяли сотрудники правоохранительных органов.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Расследование вели представители СУ СК и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Пензе.

«В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - уточнила Махницкая.