Криминал

Житель Мордовии приехал в Пензу за машиной и лишился 100 000 рублей

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Приехал в Пензу за автомобилем, но обратно вернулся и без него, и без денег. Житель Мордовии стал жертвой мошенника. Объявление о продаже транспортного средства молодой человек нашел в одной из социальных сетей.

«Фотографии мне понравились. Там был указан номер хозяина, я с ним созвонился, договорился о встрече. Хозяин мне объяснил, что его в городе нет, машина в Пензе, он работает вахтами, машину показать сам не может, а может его друг», - рассказал потерпевший.

Вживую выбранная «Лада-Приора» тоже понравилась жителю Саранска, и он перевел 100 000 рублей тому, с кем договаривался изначально. А позже выяснилось, что владельцем является мужчина, который показывал автомобиль, а с «товарищем» он даже не знаком.

«Полиция Пензенской области напоминает: если вы не хотите пострадать от действия мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. При использовании интернет-сервисов для поиска и предложения товаров и услуг общайтесь с потенциальными продавцами и покупателями только в официальных приложениях», - предупредил начальник ОМВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастных к совершению этого преступления.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

лох это судьба

Гость||

Поспешил, людей насмешил. Но не все ясно. Надо брать за опу "товарища", что показывал машину и который являлся владельцем авто,подозрительно как то, слишком много совппдений, но это дело полиции, захотят найдут.

Имя: Гость
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